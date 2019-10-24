В Україні пацієнту вперше імплантували штучне міні-серце (відео)

В Україні вперше провели унікальну хірургічну операцію на серці - пацієнтові імплантували міні-серце. При цьому зробили це з мінімальним розрізом. Раніше для такої операції потрібно було повністю розрізати грудну клітку, що значно збільшувало ризики і робило відновлення дуже тривалим і хворобливим.

Для тяжкохворих - це єдиний спосіб дочекатися пересадки. В Україні близько 300 пацієнтів потребують трансплантації, повідомляє ТСН.

Тепер у чоловіка два серця, він жартує, що їх півтори. Він розповів, що проблеми з серцем почалися після "перенесеного на ногах" грипу.

Чоловікові імплантували штучне серце, вартістю близько 4 млн гривень, виділених з держбюджету. Тепер він буде чекати, поки в Україні впровадять закон про трансплантацію.

Цей пацієнт шостий власник штучного серця, але перший, якому його вживили абсолютно по-новому. Технічно ця операція дуже складно виконується і вимагає величезної майстерності хірургів.

Міні-серце дозволяє поліпшити якість життя пацієнтів, адже раніше власникам штучних сердець доводилося всюди носити з собою сумку з акумулятором вагою близько трьох кілограмів.

В Україні вперше імплантували міні-серце (відео: ТСН)