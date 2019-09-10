В Україні провели унікальну операцію вагітній жінці: усі деталі

Вагітній провели унікальну операцію в Україні (фото: pixabay.com)

Вагітна жінка і ненароджена дитина могли загинути

Унікальну операцію вагітній жінці провели у Вінниці. Хірурги інституту Амосова приїхали туди зі столиці, оскільки пацієнтку не можна було транспортувати. Складну операцію робили шість годин 14 фахівців одночасно.

Справа в тому, що у жінки на 26 тижні вагітності відірвався тромб легеневої артерії. І вона, і ненароджена дитина знаходилися в критичній ситуації, пише ТСН.

Без операції жінка б загинула, але хірургічне втручання було дуже ризикованим через вагітність.

Щоб видалити тромб, лікарям довелося зупинити сердуе вагітної майже на годину. Директор інституту Амомова Василь Лазоришинець розповів про подробиці операції.

Вагітній провели унікальну операцію в Україні (фото: pixabay.com)

"Складність полягала в тому, щоб зберегти дитину. Серце було зупинено 57 хвилин. Коли забрали тромби, запустили серце. На цей момент працював апарат штучного дихання", - говорить фахівець.

Після операції пацієнтка почуває себе добре. Вона вже вдома, готується стати мамою дівчинки.

Раніше ми писали про те, що у Києві жінка вже дев'ять місяців перебуває в комі через те, що лікар зробив помилку на операції.

Також повідомлялося, що Євген Комаровський зробив важливу заяву про вживання алкоголю під час вагітності.