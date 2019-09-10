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В Україні провели унікальну операцію вагітній жінці: усі деталі

STYLERЖиття    10.09.2019 - 08:31
В Україні провели унікальну операцію вагітній жінці: усі деталі
Вагітній провели унікальну операцію в Україні (фото: pixabay.com)

Вагітна жінка і ненароджена дитина могли загинути

Унікальну операцію вагітній жінці провели у Вінниці. Хірурги інституту Амосова приїхали туди зі столиці, оскільки пацієнтку не можна було транспортувати. Складну операцію робили шість годин 14 фахівців одночасно.

Справа в тому, що у жінки на 26 тижні вагітності відірвався тромб легеневої артерії. І вона, і ненароджена дитина знаходилися в критичній ситуації, пише ТСН.

Без операції жінка б загинула, але хірургічне втручання було дуже ризикованим через вагітність.

Щоб видалити тромб, лікарям довелося зупинити сердуе вагітної майже на годину. Директор інституту Амомова Василь Лазоришинець розповів про подробиці операції.

В Україні провели унікальну операцію вагітній жінці: усі деталі

Вагітній провели унікальну операцію в Україні (фото: pixabay.com)

"Складність полягала в тому, щоб зберегти дитину. Серце було зупинено 57 хвилин. Коли забрали тромби, запустили серце. На цей момент працював апарат штучного дихання", - говорить фахівець.

Після операції пацієнтка почуває себе добре. Вона вже вдома, готується стати мамою дівчинки.

Раніше ми писали про те, що у Києві жінка вже дев'ять місяців перебуває в комі через те, що лікар зробив помилку на операції.

Також повідомлялося, що Євген Комаровський зробив важливу заяву про вживання алкоголю під час вагітності.

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