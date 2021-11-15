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В Україні очікуються морози до -10 градусів: де буде найхолодніше

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Понеділок 15 листопада 2021 06:30
В Україні очікуються морози до -10 градусів: де буде найхолодніше Фото: Погода в Україні принесе морози до -10 градусів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні принесе посилення морозів у наступні кілька днів. Місцями температура вночі сягатиме -10 градусів.

Читайте нижче на Styler у прогнозі на три дні, чого чекати українцям від погоди.

Найнижчі значення термометрів очікуються в середу, 17 листопада. До цього дня температура буде знижуватися поступово.

Також, за даними Українського гідрометцентру, в наступні три дні опади в країні не передбачаються. Але будуть тумани, через які на 15 листопада навіть оголосили I рівень небезпеки.

"Вранці 15 листопада туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпеки - жовтий)", - повідомляють синоптики.

В цілому ж понеділок обіцяє бути прохолодним днем і з незначними морозами в деяких областях в нічний час. Вдень +3... +7 градусів, на заході +5... +8, на півдні та Закарпатті +7...+11. Вночі +3... -2 градуси, а на сході -1... -5 морозу.

В Україні очікуються морози до -10 градусів: де буде найхолодніше

Скрін: Погода в Україні 15 листопада (meteo.gov.ua)

У вівторок 16 листопада стане холодніше: вдень 0... +5, на крайньому заході і в Криму +5... +9, а на Закарпатті +9... +11; у нічний час -2... -7, на півдні та заході +2... -4.

В Україні очікуються морози до -10 градусів: де буде найхолодніше

Скрін: Погода в Україні 16 листопада (meteo.gov.ua)

17 листопада денна температура істотно не зміниться, а ось вночі стане морозніше. На заході і в Криму від +1 до -3, на сході -6... -10 морозу, а на решті території -3... -7.

В Україні очікуються морози до -10 градусів: де буде найхолодніше

Скрін: Погода в Україні 17 листопада (meteo.gov.ua)

Відзначимо, що після морозів в Україну увірветься атмосферний фронт з сильними дощами, місцями - зі снігом.

Синоптики прогнозують, що це трапиться в День працівників гідрометеорологічної служби, 19 листопада.

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