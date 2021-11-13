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"Дощ і сніг пройдуть у більшості областей": синоптики назвали точну дату

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Субота 13 листопада 2021 06:30
"Дощ і сніг пройдуть у більшості областей": синоптики назвали точну дату Фото: Погода в Україні принесе дощі і сніг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні принесе перші зимові опади вже скоро, але перед цим в країні суттєво похолодає. Синоптики прогнозують, що вихідні 13-14 листопада стануть найтеплішими у найближчій перспективі.

Якою буде синоптична ситуація протягом наступного тижня - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Дата першого снігу

Так, згідно з прогнозом синоптика Наталки Діденко, перші серйозні опади очікуються в Україні вже за тиждень, 19 листопада.

"Перші опади маячать із 19-го листопада, із наступної п'ятниці, якраз на День працівників гідрометеорологічної служби - у більшості наших областей пройдуть дощ та сніг", - зазначила вона.

А похолодання, прогнозує синоптик, нас чекає вже з понеділка, 15-го листопада.

Яка погода буде на вихідних, 13-14 листопада

Синоптик прогнозує вихідними вдень +4... +9 градусів, на півдні та заході трохи повище - від +6 до +12 тепла.

В суботу-неділю завдяки антициклону Tilda, який вже кілька днів панує над країною, опади не передбачаються.

Дивіться нижче на картах Українського гідрометцентру детальний прогноз на вихідні

&quot;Дощ і сніг пройдуть у більшості областей&quot;: синоптики назвали точну дату&quot;Дощ і сніг пройдуть у більшості областей&quot;: синоптики назвали точну дату

Скрін: Погода в Україні 13-14 листопада (meteo.gov.ua)

Що буде з погодою в Києві

Опади в столиці на вихідних не передбачаються. Температура +5... +8 градусів вдень, 0... +3 вночі.

В понеділок, 15 листопада, прийде похолодання до +3... +5 вдень, вночі 0... +2.

16-17 листопада температура знизиться до +1... +3 вдень, а вночі мороз, -5... -7.

Синоптики Gismeteo прогнозують на 19 листопада в Києві дощ, але не сніг. Незначні опади, за їхнім прогнозом, імовірні й 14-15-го числа.

А от в 20-х числах листопада в столиці потепліє майже до +10 градусів.

&quot;Дощ і сніг пройдуть у більшості областей&quot;: синоптики назвали точну дату

Скрін: Погода в Києві, прогноз на 10 днів (gismeteo.ua)

Раніше ми писали, що глобальне потепління знищить цілі держави. Стало відомо, які країни в небезпеці.

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