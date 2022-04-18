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В Україні скасували вихідні на Великдень та травневі свята

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Понеділок 18 квітня 2022 13:28
В Україні скасували вихідні на Великдень та травневі свята В Україні скасували вихідні на Великдень і День Перемоги (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

В Україні скасували додаткові вихідні на Великодні та травневі свята. Згідно із законом наступний робочий день після святкового, якщо він випав на суботу або неділю, автоматично стає також вихідним.

Які вихідні дні скасовані у 2022 році – читайте в матеріалі нижче.

В Україні скасували додатковий вихідний день на другий день Великодня – у понеділок, 25 квітня.

Також не буде додаткового вихідного дня в понеділок, 2 травня. І вихідного дня на 9 травня, який цього року випав на понеділок.

Навесні 2022 року мали б стати вихідними днями три понеділки: 25 квітня (перенесення вихідного з 24 квітня), 2 травня (перенесення вихідного з 1 травня) і 9 травня (святковий день). Всі ці дні будуть робочими.

Відповідно до статті 6 Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" встановлено інші правила на період воєнного стану.

Тому 25 квітня, 2 і 9 травня будуть звичайними робочими днями, робота в які буде оплачуватися у звичайному порядку.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, які свята і пам'ятні дати відзначатимуть українці в травні.

А також ми писали про те, що у Нацбанку України дали роз'яснення про роботу банківських установ під час воєнного стану, в тому числі й у вихідні дні.

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