Вихідні на травневі свята 2022: чи будемо відпочивати додатково

Наближаються травневі свята, коли українці традиційно відпочивають додатково 1 і 9 травня. Але цього року через війну і воєнний стан все може змінитися, як і зі скасуванням вихідного в понеділок після Великодня.

Які свята і скільки буде вихідних - читайте в матеріалі Styler нижче.

Після продовження 26 березня воєнного стану в Україні ще на тридцять днів, стало зрозуміло, що додаткового вихідного на Великдень не буде через внесені до Трудового кодексу зміни.

Поки термін дії воєнного стану не поширюється на травневі свята. Якщо ж його продовжать, тоді в календарі можуть бути зміни.

Скільки вихідних нас чекає в травні

Попередньо, відпочивати українці будуть 1, 2, 7, 8, 9, 14, 15, 21, 22, 28, 29 травня.

Тобто в останньому місяці весни 20 робочих і 11 вихідних днів. Оскільки 1 травня - це неділя, 2 травня теж може бути вихідним днем.

Свята в травні 2022

1 травня - День праці.

3 травня - Всесвітній день свободи друку (преси), Радониця.

7 травня - День радіо.

8 травня - День матері, Міжнародний день Червоного Хреста.

8-9 травня - Дні пам'яті та примирення, присвячені пам'яті жертв Другої світової війни.

9 травня - День Перемоги, День Європи (міжнародний).

12 травня - Всесвітній день медичних сестер.

15 травня - Міжнародний день сімей, Всеукраїнський день працівників культури, День молодіжних та дитячих громадських організацій, День пам'яті жертв політичних репресій, Всесвітній день пам'яті людей, померлих від СНІДу.

17 травня - Всесвітній день електрозв'язку та інформаційного суспільства.

18 травня - Міжнародний день музеїв.

19 травня - Міжнародний день боротьби з гепатитами.

20 травня - День банківських працівників, Всесвітній день метролога, Всесвітній день травматолога.

21 травня - День науки, День Європи, Всесвітній день культурного розмаїття в ім'я діалогу та розвитку.

23 травня - Свято Героїв.

24 травня - День слов'янської писемності і культури, день Кирила і Мефодія.

25 травня - День філолога.

28 травня - День зварника, День працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження, День прикордонника.

29 травня - День Києва, День хіміка та Міжнародний день миротворців ООН.

31 травня - Всесвітній день без тютюну.