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Як українські банки працюють на вихідних: роз'яснення НБУ

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Україна, Субота 26 березня 2022 08:17
Як українські банки працюють на вихідних: роз'яснення НБУ Фото: банки України продовжують працювати на вихідних (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Банки виконують свої обов’язки навіть в умовах воєнного стану та надають потрібні українцям банківські послуги, зокрема у вихідні дні. Водночас відділення банків на вихідних здебільшого не працюють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Як зазначили в НБУ, усі банки України підключені до системи електронних платежів Національного банку (СЕП) та мають можливість здійснювати платежі клієнтів у штатному режимі - 23 години на добу та сім днів на тиждень, ураховуючи власні потреби та потреби своїх клієнтів.

Час проходження платежу від банка-відправника до банка-отримувача через СЕП в середньому складає не більше 20 хвилин.

Під час вихідних днів здебільшого не працюють лише банківські філії та відділення, водночас банки продовжують забезпечувати безперебійне здійснення безготівкових розрахунків юридичних та фізичних осіб, а також роботу платіжної інфраструктури (зокрема pos-терміналів та банкоматів).

Також завдяки стабільній роботі банківської системи щодня у звичайному режимі відбуваються безготівкові розрахунки та операції за допомогою платіжних карток (Mastercard, Visa, ПРОСТІР тощо).

Тобто клієнти банків можуть цілодобово та незалежно від вихідних днів здійснювати безготівкові розрахунки або у разі необхідності знімати готівку в банкоматах. Крім того, банки підтримують роботу систем мобільного та інтернет-банкінгу, тож клієнти мають постійний дистанційний доступ до управління власними коштами, повідомили в НБУ.

"Банківська система злагоджено працює навіть у складних умовах воєнного стану. Ми вдячні працівникам банків за їхню самовіддану роботу. Вони роблять все, щоб українські громадяни, захисники, бізнес і держава мали можливість своєчасного доступу до особистих коштів та платіжних послуг цілодобово й без вихідних. Тож навіть у суботу і в неділю українці можуть робити платежі, отримувати пенсії і зарплатню", - повідомив заступник голови НБУ Олексій Шабан.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

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