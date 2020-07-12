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В Україні скасували кримінальне покарання за п'яне водіння: усі подробиці

Неділя 12 липня 2020 13:30
В Україні скасували кримінальне покарання за п'яне водіння: усі подробиці
За п'яне водіння скасували кримінальне покарання (фото: pixabay.com)
Автор: Дарья Русина

Новий закон вже набув чинності

За водіння в нетверезому вигляді скасували кримінальну відповідальність. Введена вона була 1 липня, проте з незрозумілих причин Володимир Зеленський через всього лише один день з моменту вступу в силу закону підписав інший, виходячи з якого дане правопорушення знову прирівнюється до адміністративного.

Хоч відповідальність за п'яне водіння і стала знову адміністративною, ситуація зі штрафами змінилася в бік збільшення. Тим не менш, з водіями, які примудрилися порушити під час дії закону з кримінальною відповідальністю виникає плутанина, передає видання "Сьогодні".

"Що стосується ст. 130 Кодексу про адміністративні правопорушення, внесеними змінами збільшено адміністративний штраф за керування транспортними засобами в стані алкогольного сп'яніння. З 1 липня розмір штрафу становить 17 тис. гривень. Раніше штраф становив 10 200 гривень", - пояснює Євген Рияко, адвокат, керуючий партнер ЮК RIYAKO & PARTNERS.

Роз'яснили ситуацію щодо закону з кримінальною відповідальністю на брифінгу МВС. За словами експертів, в цьому законі була занадто складна процедура. У разі порушення при зупинці п'яного водія патрульна поліція була зобов'язана викликати штатного дізнавача.

Дізнавач повинен скласти акт огляду, а вже по закінченню 72 годин підписувалася та відправлялася в суд підозра про порушення.

Лідером по жорсткості покарань п'яних водіїв досі залишається Японія, де покарання поширюється навіть на пасажирів, які не зупинили п'яного водія. Саме там за подібне був виписаний найбільший штраф в історії - 2,5 мільйона доларів.

Нагадаємо, що у справі Єфремова, який скоїв ДТП, з'явилися нові подробиці.

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