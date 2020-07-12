Або посадять, або вб'ють: у справі Єфремова з'явилися нові подробиці

У справі Єфремова з'явилися нові подробиці (фото: twitter.com.Vremya Pokazhet)

Адвокат повідомив цікавий факт про Єфремова

Михайло Єфремов 8 червня влаштував смертельне ДТП у самому центрі Москви. Не так давно з'явилася інформація, що сім'я загиблого Сергія Захарова вимагала від актора 40 мільйонів рублів через суд в якості компенсації. Адвокат постраждалої сторони прокоментував дану ситуацію, передає видання "Інтерфакс".

Адвокат Олександр Добровінський повідомив, що потерпілі ще навіть не подавали цивільних позовів. Тому інформація, яка стрімко поширюється, є помилковою.

"Сьогодні з'явилася інформація, я не можу зрозуміти, чому і звідки вона взялася, що потерпілі вимагають 40 млн рублів. Значить - це брехня, вигадка повна. Цивільні позови будуть подані лише на суді. Не знаю, звідки прийшла ця вигадка, але вона з'явилася на світ Божий і її треба, звичайно, дезавуювати", - заявив він.

Актриса Лія Ахеджакова сказала, що думає про всю цю ситуацію. Вона близько дружила з матір'ю Михайла Єфремова Аллою Покровською, яка померла 25 червня 2019 роки від зараження крові.

На церемонії прощання Лія Ахеджакова не змогла стримати сліз, а також в знак підтримки обняла Михайла Єфремова. Актриса розповіла про пророцтво, яке озвучила при ній Алла Покровська.

"Аллочка Покровська, його мама і дуже дорога мені людинаа, незадовго до смерті говорила мені: я так нервую - Мішу або посадять, або вб'ють. Ось що таке материнське серце", - поділилася Лія Ахеджакова.

Нагадаємо, що з'явилося нове відео смертельного ДТП з Єфремовим.