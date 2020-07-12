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В Украине отменили уголовное наказание за пьяное вождение: все подробности

Воскресенье 12 июля 2020 13:30
В Украине отменили уголовное наказание за пьяное вождение: все подробности
За пьяное вождение отменили уголовное наказание (фото: pixabay.com)
Автор: Дарья Русина

Новый закон уже вступил в силу

За вождение в нетрезвом виде отменили уголовную ответственность. Введена она была 1 июля, однако по непонятным причинам Владимир Зеленский спустя всего один день с момента вступления в силу закона подписал другой, исходя из которого данное правонарушение вновь приравнивается к административному.

Хоть ответственность за пьяное вождение и стала вновь административной, ситуация со штрафами изменилась в сторону увеличения. Тем не менее, с водителями, которые умудрились нарушить во время действия закона с уголовной ответственностью возникает неразбериха, передает издание "Сегодня".

"Что касается ст. 130 Кодекса об административных правонарушениях, внесенными изменениями увеличен административный штраф за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. С 1 июля размер штрафа составляет 17 тыс. гривен. Ранее штраф составлял 10 200 гривен", - поясняет Евгений Рияко, адвокат, управляющий партнер ЮК RIYAKO & PARTNERS.

Разъяснили ситуацию относительно закона с уголовной ответственностью на брифинге МВД. По словам экспертов, в данном законе была слишком сложная процедура. В случае нарушения при остановке пьяного водителя патрульная полиция была обязана вызвать штатного дознавателя.

Дознаватель должен составить акт освидетельствования, а уже по истечению 72 часов подписывалось и отправлялось в суд подозрение о нарушении.

Лидером по жесткости наказаний пьяных водителей до сих пор остается Япония, где наказание распространяется даже на пассажиров, которые не остановили пьяного водителя. Именно там за подобное был выписан самый крупный штраф в истории - 2,5 миллиона долларов.

Напомним, что в деле Ефремова, который совершил ДТП, появились новые подробности.

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