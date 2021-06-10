Закон про електронні трудові книжки в Україні вступив в силу: що це означає

Сьогодні, 10 червня в Україні набуває чинності закон про електронні трудові книжки. Згідно з яким, запроваджується облік трудової діяльності не в паперовій, а в електронній формі.

"10 червня 2021 року набирає чинності Закон України від 5 лютого 2021 року № 1217-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що відомство протягом п’яти років має включити до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування відсутні дані про трудову діяльність працівників на підставі відомостей, наданих страхувальниками.

У ПФУ додають, що за наявності повної інформації в реєстрі застрахованих осіб про всі періоди трудової діяльності особи, пенсію за віком буде призначено автоматично (без звернення особи) з дня, що слідує за днем досягнення пенсійного віку.

Водночас уточнюється, що за бажанням особа може одержувати пенсію з більш пізнього віку.