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Закон про електронні трудові книжки в Україні вступив в силу: що це означає

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Україна, Четвер 10 червня 2021 10:28
Закон про електронні трудові книжки в Україні вступив в силу: що це означає Фото: закон про електронні трудові книжки в Україні вступив в силу (Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 10 червня в Україні набуває чинності закон про електронні трудові книжки. Згідно з яким, запроваджується облік трудової діяльності не в паперовій, а в електронній формі.

Про це повідомляє прес-служба Пенсійного фонду України.

"10 червня 2021 року набирає чинності Закон України від 5 лютого 2021 року № 1217-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що відомство протягом п’яти років має включити до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування відсутні дані про трудову діяльність працівників на підставі відомостей, наданих страхувальниками.

У ПФУ додають, що за наявності повної інформації в реєстрі застрахованих осіб про всі періоди трудової діяльності особи, пенсію за віком буде призначено автоматично (без звернення особи) з дня, що слідує за днем досягнення пенсійного віку.

Водночас уточнюється, що за бажанням особа може одержувати пенсію з більш пізнього віку.

Нагадаємо, що цей закон Верховна рада у другому читанні схвалила на початку лютого.

Варто відзначити, що уряд повинен буде щорічно, починаючи з поточного року, інформувати Верховну раду про стан виконання документа.

Протягом 5 років українці зможуть використовувати як паперову трудову книжку, так і електронну форму вже наявних або внесених відомостей про трудову діяльність.

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