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Українців покарають за порушення карантину: до 8 років в'язниці

STYLERЖиття    12.03.2020 - 13:12
Українців покарають за порушення карантину: до 8 років в'язниці
Як в Україні будуть карати за порушення правил карантину через коронавірус (Колаж РБК-Україна)

В Україні через карантин можуть початися рейди з метою виявлення порушень

В Україні введено карантин через пандемію коронавірусу з 12 березня по 3 квітня 2020 року. В більшості міст країни навчальні заклади пішли на вимушені канікули, заборонені масові заходи, а в столиці рекомендовано обмежити відвідування торгових центрів і кінотеатрів. Авіакомпанії скасували рейси в країни, де виявлено більшу кількість заражених.

За порушення правил карантину в Україні будуть суворо карати. Як повідомив радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко в ефірі "Громадського радіо", співробітники правоохоронних органів тепер наділені правом проводити спеціальні рейди, щоб перевірити, як українці виконують вимоги Кабінету міністрів з приводу карантину.

Як пояснив Варченко, дії правоохоронних органів у цьому випадку регламентовані статтею 325 Кримінального кодексу України, в якій йдеться про порушення санітарних правил і норм щодо інфекційних захворювань.

При виявленні порушень за цією статтею покарання може бути суворим – від штрафу до обмеження волі строком на три роки. А якщо порушення призвело до тяжких наслідків – то санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком на 8 років.

Крім того, за словами Варченка, є ще одна стаття Кримінального кодексу, яка регламентує порушення в такій ситуації – це стаття 137, про відповідальність і обов'язки громадянина щодо охорони здоров'я і життя дітей. Вона передбачає покарання у вигляді штрафів та позбавлення волі строком на 5 років.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, яке покарання загрожує українцям за те, що вони відмовляться проходити обстеження на коронавірус.

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