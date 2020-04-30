Коли в Україні відкриються поліклініки: у МОЗ зробили заяву

Карантин в Україні через коронавірус введений 12 березня, днями Кабмін продовжив його дію до 11 травня. Під час пандемії в нашій країні припинили працювати поліклініки й людей хвилює питання, коли ж вони відкриються. Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Він зазначив, що на цей час у лікарнях медики надають лише невідкладну допомогу. Планові операції під час карантину не проводяться.

"Все, що стосується планових обстежень і прийомів у медичних закладах, то вони неможливі. Як тільки наша епідеміологічна ситуація дозволить відкрити поліклініки, ми це зробимо", - каже Максим Степанов.

За його словами, МОЗ аналізує ситуацію з розповсюдження коронавірусу в країні і розуміє високий запит суспільства на проведення планових обстежень.

"Уряд зробить відповідні кроки, коли буде сприятливий час для ослаблення обмежувальних заходів", - зазначив міністр охорони здоров'я.

В Україні неухильно зростає кількість заражених коронавірусом. МОЗ повідомило про 456 нових випадки інфікування за добу, серед яких 133 медичних працівники і 33 дитини. За останні 24 години в країні госпіталізовані з коронавірусом 113 осіб, померли від ускладнень інфекції 11, одужали 111.

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