Когда в Украине откроются поликлиники: в Минздраве сделали заявление

Карантин в Украине из-за коронавируса введен 12 марта, на днях Кабмин продлил его действие до 11 мая. Во время пандемии в нашей стране прекратили работать поликлиники и людей волнует вопрос, когда же они откроются. Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов. Он отметил, что на данный момент в больницах медики оказывают только неотложную помощь. Плановые операции во время карантина не проводятся.

"Все, что касается плановых обследований и приемов в медицинских учреждениях, то они невозможны. Как только наша эпидемиологическая ситуация позволит открыть поликлиники, мы сразу это сделаем", - говорит Максим Степанов.

По его словам, Минздрав анализирует ситуацию с распространения коронавируса в стране и понимает высокий запрос общества на проведение плановых обследований.

"Правительство предпримет соответствующие шаги, когда будет благоприятное время для ослабления ограничительных мер", - отметил министр здравоохранения.

В Украине неуклонно растет число зараженных коронавирусом. Минздрав сообщил о 456 новых случаях инфицирования за сутки, среди которых 133 медицинских работника и 33 ребенка. За последние 24 часа в стране госпитализированы с коронавирусом 113 человек, скончались от осложнений инфекции 11, выздоровели 111.

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