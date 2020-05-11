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Коли в Україні відкриють дитячі садки: Ляшко назвав умову

Новини » Коронавірус   

Відкриття дитячих садків ймовірне влітку, а рішення по карантину буде переглянуто і озвучено до 22 травня

Дитячі садки в Україні можуть буди відкриті після карантину влітку, але все залежить від епідеміологічної ситуації. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв'ю РБК-Україна назвав умови й розповів, що може вплинути на прискорення такого ослаблення карантину.

За словами заступника міністра охорони здоров'я, якщо Україна і далі буде балансувати на прирості хворих, що спостерігається майже останній місяць - 350-500 випадків на добу - то мови про відкриття садочків та зняття масочного режиму не буде.

"Якщо число випадків буде йти до зниження, поліпшуватися, то, можливо, і не все літо ми будемо ходити в масках, а досить швидко вийдемо. Можливо, і дитячі садочки відкриємо", - заявив Віктор Ляшко.

Лікар уточнив, що в МОЗ сподіваються на сезонність розповсюдження вірусу.

"Якщо будемо бачити, що сезонність не впливає на поширення інфекції, тоді буде складніше", - сказав заступник міністра, додавши, що маска в такому разі стане невід'ємною частиною нашого життя до кінця цього року.

Тим часом в Україні створили петицію з вимогою відкрити дитячі садки вже з 11 травня. Адже багато батьків просто втратили роботу і залишилися без засобів існування через те, що їм нема на кого залишити маленьких дітей.

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Раніше головний санітарний лікар України сказав, що рішення по садочках буде озвучено ближче до 22 травня, коли картина з поширенням коронавіруса буде більш або менш зрозумілою.

Нагадаємо, що в Україні з 11 травня послаблюють карантин і багато закладів починають свою роботу. Колишній санітарний лікар України Сергій Бережнов попередив, які знову відкриті заклади найбільш небезпечні.