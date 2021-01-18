Рівень оптимізму українських споживачів за 2020 рік скоротився на третину

Фото: магазин (Віталій Носач, РБК-Україна)

Індекс споживчих настроїв впав до рівня березня 2019 року

Індекс споживчих настроїв в Україні у грудні 2020 року склав 65,9 п., що на 26,3 п. нижче, ніж рік тому (92,2 пунктів). Індекс впав до рівня березня 2019 року, коли він складав 65,3 пунктів.

Про це свідчать дані щомісячного дослідження компанії Info Sapiens.

Індекс поточного становища склав 60,8, що 1,3 п. нижче за показник минулого місяця. Індекс економічних очікувань у грудні не зазнав суттєвих змін та складає 69,3.

У грудні в порівнянні з лисптопадом показник індексу очікуваної динаміки безробіття скоротився на 3,0 п. та складає 144,6. Індекс інфляційних очікувань не зазнав суттєвих змін та складає - 186,7. Очікування українців щодо курсу гривні впродовж найближчих 3 місяців покращилися: індекс девальваційних очікувань зменшився на 7,0 п. та складає 147,8.

"Українці закінчують 2020 рік з меншим рівнем споживчого оптимізму порівняно до кінця 2019 року. Найбільших втрат зазнав індекс очікувань розвитку економіки у найближчий рік - скорочення на 44,0 п. з 99,0 до 55,0. Найменші втрати - за індексом очікуваних змін особистого доходу. Цей індекс скоротився на 12,5 п. Таким чином, споживачі є відносно більше оптимістичними щодо власних доходів у найближчі місяці, ніж щодо розвитку економіки загалом", - коментують аналітики Info Sapiens.

Нагадаємо, дані опитування НБУ свідчать, що керівники українських підприємств очікують середнє значення обмінного курсу у 2021 році на рівні 29,68 грн/долар.

Як повідомляло РБК-Україна, наприкінці 2020 року керівники українських підприємств очікували зростання споживчих цін у наступні 12 місяців на рівні 7,9%.