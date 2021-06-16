В Україні ослабили карантин: чи потрібні маски і ПЛР-тести

Кабінет міністрів на засіданні у середу, 16 червня, продовжив карантин через коронавірус до 31 серпня 2021 року, але послабив деякі обмеження.

Так, в Україні Уряд продовжив карантин до 31 серпня. Водночас на всій території країни встановлюється “зелений” рівень епідемічної небезпеки.

Що дозволено в "зеленій" зоні?

У МОЗ розповідають, що у громадському транспорті та під час масових заходів або відвідин приміщень всі учасники мають дотримуватись маскового режиму.

Окрім того, робота закладів громадського харчування, розважальних закладів (нічних клубів), кінотеатрів та залів інших сфер культури, проведення інших масових заходів дозволяється за умов носінням масок та забезпечення засобами індивідуального захисту працівників.

Фото: масковий режим в Україні (Getty Images)

Коли масковий режим є необов'язковим?

Також масковий режим є необов'язковим, якщо в всіх учасників та організаторів заходу є один із документів:

негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР (не більше як за 72 години до проведення заходу),

негативний результат експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 (не більше як за 72 години до проведення заходу),

документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання у надзвичайних ситуаціях.

Чи потрібно здавати ПЛР-тести для повернення в Україну?

При “зеленому” рівні епідемічної небезпеки в Україні перетин державного кордону з будь-яких країн є безперешкодним для громадян України або іноземців з посвідкою на постійне проживання. Так само безперешкодно громадяни України можуть перетинати КПВВ.

Окрім того, для іноземців завжди обов’язково потрібно мати страховий поліс на випадок захворювання на COVID-19, та одну із наступних позицій:

негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР (не більше як за 72 години до перетину кордону),

негативний результат експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2 (не більше як за 72 години до перетину кордону),

документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання у надзвичайних ситуаціях, виданий відповідно до ММСП або відповідно до укладених Україною міжнародних договорів про взаємне визнання документів про вакцинацію.

Фото: перетин державного кордону (twitter.com/mtot.gov.ua)

Крім того, новими правилами визначається можливість одночасного встановлення по всій території країни “зеленого” або “жовтого” рівня карантинних обмежень, “помаранчевий” та “червоний” буде визначатись в межах регіону.

Коли вводитимуть "жовтий" рівень?

Уся територія країни одночасно повернеться до “жовтої” зони, у разі наявності протягом трьох днів підряд однієї з таких ознак на всій території України: