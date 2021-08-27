В Україні раптово злетіли ціни на абрикоси: скільки доведеться віддати за смачний фрукт

Сезон абрикосів в Україні наразі у розпалі. Однак, ціни на фрукти залишаються високими.

Скільки коштує фрукт

Так, на гуртовому ринку "Шувар" українські абрикоси наразі коштують в середньому 55 грн за кілограм.

Окрім того, торік у цю пору вартість кілограма була понад 37 грн - нижча на 30%. У 2020-му подорожчали фрукти лише в вересні.

На гуртовому ринку "Нежданий" ціна абрикос дещо нижча — 45 грн/кг.

У торгових мережах та роздрібних ринках ціни коливаються від 40 до 75 грн/кг.

Одна з причин, високої вартості абрикосів - низький врожай, який виник через холодну весну та літні зливи. Ці чинники знищили великий врожай. Економісти ще на початку літа прогнозували високі ціни на фрукти: абрикоси, персики і сливи.

Змінилась ціна на абрикоси в Україні (фото: pixabay.com)

Користь абрикосів

Фрукт багатий на розчинні волокна, які важливі для підтримки здорового рівнів цукру в крові та холестерину. Також клітковина затримує рух їжі через систему травлення і годує ваші корисні бактерії кишківника.

Як і більшість фруктів, в абрикосах багато води, яка може допомагати регулювати кров’яний тиск, пульс, температуру тіла й підтримувати здоров’я суглобів

Найкраще насолоджуватися цілими та непочищеними абрикосами, оскільки у шкірці є багато клітковини та поживних речовин.