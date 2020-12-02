В Україні оновили правила оплати за газ: що змінилося

Тарифи на газ в Україні (фото: РБК-Україна)

В Україні ціни на газ для побутових клієнтів газопостачальної компанії "Нафтогаз України" у грудні не знизилися і залишилися на рівні листопада, коли тариф було збільшено на 35%.

Так, вартість кубометра газу в рамках тарифного плану "Місячний" становить 6,33 грн з ПДВ (без урахування вартості розподілу), а для тарифного плану "Річний" - 6,45 грн/кубометр з ПДВ (без урахування вартості розподілу).

При цьому після введення НКРЕКП нових тарифів на доставку газу для операторів газорозподільних мереж для деяких облгазів тарифи знижуються, а для інших - подорожчали майже втричі.

Чому вартість газу і його доставки відрізняється не лише в різних регіонах, але навіть у різних компаній, пояснив комерційний директор АТ "Запоріжгаз" Антон Кий, передають "Факти".

Також він розповів, як і ким формуються тарифи на газ і його розподіл для різних категорій побутових споживачів.

"Треба врахувати, що витрати на обслуговування газорозподільних мереж майже не залежать від обсягу газу, що транспортується ними. Тому тут діє проста арифметика: при незмінній вартості витрат на обслуговування мережі у чисельнику збільшення обсягу споживання в знаменнику дає менший тариф", - сказав Кий.

Також він звернув увагу, що на розмір тарифу на розподіл (доставку) газу впливає співвідношення протяжності мереж і кількості споживачів газу на території ліцензійних послуг кожного оператора ГРМ.

"Чим більше будинків, підприємств та закладів підключені до газової мережі, тим менше тариф. Тому у великих містах - Києві, Харкові, Дніпрі - тариф на розподіл (доставку) газу менший, ніж в областях, де газопроводи тягнуться десятки кілометрів до невеликих селах", - пояснив Кий.

Загальні витрати на газ складаються з двох складових: ціна самого газу і вартість його транспортування (доставки) до плити або котла споживача.

У новій моделі оплати послуг з розподілу (доставці) газу кожен платить тільки за використаний об'єм енергоносія за статистикою свого споживання газу торік, розповів він.

"А для нових споживачів, у яких ще немає історії використання природного газу, НКРЕКП встановила мінімальну замовлену потужність на розподіл (доставку) на основі визначених Міністерством енергетики норм. І, відповідно, такі споживачі вносять мінімальну плату за розподіл газу.

З 2021 року аналогічний мінімальний платіж за розподіл (доставку) запроваджено і для тих, хто використовує газ в невеликих обсягах, час від часу. Наприклад, якщо клієнт користується тільки газовою плитою та спожив в минулому газовому році 15 куб. м газу, його замовлену потужність регулятор встановив на рівні 39 куб. м в рік. Тобто протягом року він сплатить доставку 39 куб. м газу, незалежно від того, скільки використовує нижче цієї норми.

Також і для клієнтів з газовою плитою та водонагрівачем: мінімальна замовлена потужність складе 126 куб. м газу. І навіть якщо домогосподарство фактично спожило менше ніж 100 куб. м газу в газовий рік, воно сплатить доставку 126 куб. м протягом наступного року", - підсумував Кий.

Раніше ми писали про те, що українці скаржаться на платіжки з міфічними боргами та погрози відключити газ.

Також повідомлялося, що тарифи на воду в 2021 році збільшаться у всіх українських містах.