Погрожують відключити газ: українці скаржаться на платіжки з міфічними боргами

Рахунки за комунальні послуги (фото: РБК-Україна)

В Україні розсилають платіжки за газ із боргом через "температурні коефіцієнти"

Українцям стали приходити платіжки за газ із зазначенням боргу заднім числом ще з 2015 року. Споживачі отримують листи з сумнівними нарахуваннями "температурних коефіцієнтів", за несплату яких облгази погрожують відключити подачу "блакитного палива".

У деяких випадках громадян вже відключили від газу, незважаючи на початок опалювального сезону незабаром. Про це повідомляє "ГазПравда".

Зазначається, що подібну практику застосовують ряд облгазів спільно з афілійованими газзбутами. Причиною приходу дивних платіжок називають "помсту" споживачам через зміну постачальника газу.

На подібні випадки все частіше скаржаться жителі різних міст. Люди обурюються, що газовики залякують людей і обіцяють нараховувати борги, відключити подачу газу і взагалі не обслуговувати газові мережі.

Так, житель Кам'янця під Дніпром Андрій Іванов розповів про повідомлення про заборгованість у 502,52 гривні внаслідок нарахувань по температурним коефіцієнтам з жовтня 2018 року.

"Але ці недоброчесні і непорядні компанії зараз витягли нову надуману заборгованість в сумі 581,27 грн за температурні коефіцієнти, які вони вже нарахували з 1 грудня 2015 року по 30 вересня 2018 року", - відзначає він.

Олександр Бойкул з Києва повідомив, що через два тижні після переходу до іншого постачальника газовики прийшли та просто скрутили лічильник, перекривши газ.

Що кажуть юристи про "температурні коефіцієнти" в платіжках

Фахівці наголошують, що подібні "температурні коефіцієнти" насправді є незаконними, а їх застосування зараз оскаржують у Верховному Суді. Відповідно і виставлення облгазами дивних боргів "заднім числом" і погрози відключенням газу - також незаконні і їх треба оскаржувати у судах.

Юристи закликають споживачів, які зіткнулися з подібними ситуаціями, писати скарги до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) та до Держпродспоживслужби.

Як оскаржити "борги": алгоритм дій

потрібно звернутися до контакт-центру постачальника газу для отримання роз'яснення: за що саме, і за який період вам нараховано борг;

направити постачальнику газу претензію про незаконність вказаних нарахувань з вимогою здійснити перерахунок (зразок претензії);

після одержання відповіді на претензію - якщо проблема не вирішиться - слід направити скарги до НКРЕКП та до Держпродспоживслужби;

подавати заяву до суду та вимагати зобов'язати постачальника усунути порушення, і зробити перерахунок в судовому порядку.

Раніше ми писали про те, що українцям піднімуть тарифи на опалення і розповідали, скільки тепер доведеться платити.