Шахраї під виглядом комунальників обкрадають українців: розкрита нова схема

По Україні прокотилася нова хвиля шахрайства з використанням статусу працівників соціальних або комунальних служб. Злочинці показують липові посвідчення і втираються в довіру, а потім виманюють гроші під різними приводами.

94-річна пенсіонерка з Сум Олена Перепелиця віддала невідомій жінці 40 тисяч гривень. Та розповіла їй про грошову реформу і запропонувала замінити старі купюри на нові. Пенсіонерка нічого не запідозрила і віддала шахрайці всі свої заощадження.

Кого шахраї вибирають у жертву

Фахівці стверджують, що найчастіше жертвами аферистів стають самотні жінки старше 60 років. Вони більш довірливі та не здатні чинити гідний опір.

Ким представляються шахраї

Найчастіше злочинці представляються працівниками різних служб. Невідома людина може викликати підозру, а от працівник соцслужби або комунальники – викликають довіру.

Як зазначили в поліції, останнім часом були зафіксовані випадки, коли шахраї представлялися працівниками енергонагляду, газового господарства, соціальними працівниками.

Як себе убезпечити від таких шахраїв

Поліція рекомендує перевіряти документи та уважно розглядати посвідчення до того, як пустити людину в дім. Перестрахуйтеся – зателефонуйте близьким чи рідним. Якщо виникають сумніви – телефонуйте в поліцію. Зловити таких шахраїв дуже важко.

Якщо телефонують з розповідями про ДТП з проханням терміново дати грошей, щоб залагодити проблему, нічого не вирішуйте зопалу. Попросіть вам передзвонити через 5 хвилин і зв'яжіться з тим родичем, про якого вам говорили.

"Задавайте якомога більше питань, дайте собі можливість сприйняти цю інформацію. Навіть прийом – вдихнули, до 10 порахували. Навіть просто відключіть телефон, дайте собі час обміркувати цю ситуацію. Якщо ви захочете, то передзвоніть. Найчастіше там зворотного зв'язку немає", - радить психіатр Олена Балинська.