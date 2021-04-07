ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Шахраї під виглядом комунальників обкрадають українців: розкрита нова схема

Новость на русском → Середа 07 квітня 2021 15:42
Шахраї під виглядом комунальників обкрадають українців: розкрита нова схема Шахраї в Україні представвляются працівниками різних служб (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

По Україні прокотилася нова хвиля шахрайства з використанням статусу працівників соціальних або комунальних служб. Злочинці показують липові посвідчення і втираються в довіру, а потім виманюють гроші під різними приводами.

Деталі нової схеми шахраїв розповіли у виданні "Сьогодні".

94-річна пенсіонерка з Сум Олена Перепелиця віддала невідомій жінці 40 тисяч гривень. Та розповіла їй про грошову реформу і запропонувала замінити старі купюри на нові. Пенсіонерка нічого не запідозрила і віддала шахрайці всі свої заощадження.

Кого шахраї вибирають у жертву

Фахівці стверджують, що найчастіше жертвами аферистів стають самотні жінки старше 60 років. Вони більш довірливі та не здатні чинити гідний опір.

Ким представляються шахраї

Найчастіше злочинці представляються працівниками різних служб. Невідома людина може викликати підозру, а от працівник соцслужби або комунальники – викликають довіру.

Як зазначили в поліції, останнім часом були зафіксовані випадки, коли шахраї представлялися працівниками енергонагляду, газового господарства, соціальними працівниками.

Як себе убезпечити від таких шахраїв

Поліція рекомендує перевіряти документи та уважно розглядати посвідчення до того, як пустити людину в дім. Перестрахуйтеся – зателефонуйте близьким чи рідним. Якщо виникають сумніви – телефонуйте в поліцію. Зловити таких шахраїв дуже важко.

Якщо телефонують з розповідями про ДТП з проханням терміново дати грошей, щоб залагодити проблему, нічого не вирішуйте зопалу. Попросіть вам передзвонити через 5 хвилин і зв'яжіться з тим родичем, про якого вам говорили.

"Задавайте якомога більше питань, дайте собі можливість сприйняти цю інформацію. Навіть прийом – вдихнули, до 10 порахували. Навіть просто відключіть телефон, дайте собі час обміркувати цю ситуацію. Якщо ви захочете, то передзвоніть. Найчастіше там зворотного зв'язку немає", - радить психіатр Олена Балинська.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що туристів попередили про шахраїв в мережі та липових квитках.

А також розповідали про те, що під Вінницею аферист виманив у старенької велику суму грошей нібито на лікування сина.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя мошенничество аферисты
LITE
Благовіщення 2021: історія свята, прикмети і заборони цього дня
Благовіщення 2021: історія свята, прикмети і заборони цього дня