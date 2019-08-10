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В Україні виявили велику партію небезпечних кавунів і динь: що відомо

STYLERЖиття    10.08.2019 - 15:39
В Україні виявили велику партію небезпечних кавунів і динь: що відомо
Ілюстративне фото: pixabay.com

Вживання кавунів та динь може нашкодити здоров'ю

Кавуни і дині з небезпечним вмістом нітратів були зняті з продажу в Запоріжжі. Рівень вмісту небезпечної речовини в баштанних в чотири рази перевищував допустиму норму. Про це повідомляє Держпродпотребслужба.

Так, спеціалісти державних лабораторій провели дослідження 656 проб динь і кавунів, взятих на місцевих ринках. З'ясувалося, що більше тонни баштанних культур були отруєні нітратами. З цієї причини товар не допустили до продажу.

В Україні виявили велику партію небезпечних кавунів і динь: що відомо

Кавуни і дині з нітратами були зняті з продажу в Запоріжжі (фото: pixabay.com)

Згідно з результатами проведених досліджень, мінімальний рівень нітратів у баштанних склав 3,8 мг/кг, а максимальний - 352,5 мг/кг. Це в чотири рази перевищує норму, яка становить не більше 60 мг/кг у кавунах і 90 мг/кг - у динях.

На щастя, випадків отруєння баштанними минулого тижня зафіксовано не було. Тим не менше експерти Держпродпотребслужби закликали городян утриматися від покупки кавунів та динь на місцевих ринках.

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