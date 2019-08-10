В Україні виявили велику партію небезпечних кавунів і динь: що відомо

Ілюстративне фото: pixabay.com

Вживання кавунів та динь може нашкодити здоров'ю

Кавуни і дині з небезпечним вмістом нітратів були зняті з продажу в Запоріжжі. Рівень вмісту небезпечної речовини в баштанних в чотири рази перевищував допустиму норму. Про це повідомляє Держпродпотребслужба.

Так, спеціалісти державних лабораторій провели дослідження 656 проб динь і кавунів, взятих на місцевих ринках. З'ясувалося, що більше тонни баштанних культур були отруєні нітратами. З цієї причини товар не допустили до продажу.

Кавуни і дині з нітратами були зняті з продажу в Запоріжжі (фото: pixabay.com)

Згідно з результатами проведених досліджень, мінімальний рівень нітратів у баштанних склав 3,8 мг/кг, а максимальний - 352,5 мг/кг. Це в чотири рази перевищує норму, яка становить не більше 60 мг/кг у кавунах і 90 мг/кг - у динях.

На щастя, випадків отруєння баштанними минулого тижня зафіксовано не було. Тим не менше експерти Держпродпотребслужби закликали городян утриматися від покупки кавунів та динь на місцевих ринках.

Як ми раніше повідомляли, Уляна Супрун порекомендувала українцям не переводити свіжі фрукти на варення і запропонувала інші, альтернативні способи збереження на зиму.

Також ми писали про те, яку небезпеку для здоров'я людини можуть таїти ранні кавуни та дині.