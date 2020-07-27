В Україні обіцяли вдвічі підвищити пенсії, але виникли проблеми

Українцям обіцяли підвищити пенсійні виплати майже в два рази. Але не все так просто, розмір виплат буде залежати від розміру мінімальної заробітної плати та підвищення станеться не так скоро. Про це повідомила міністр соціальної політики України Марина Лазебна в ефірі на телеканалі "Україна-24".

"Якщо буде підвищена мінімальна заробітна плата, то у нас в січні, наприклад, вона складе шість тисяч гривень. Це означає, що для людей, яким за 65 років, і у чоловіка 35 років стажу, а у жінок - 30, мінімальна пенсійна виплата становитиме 2400 гривень. Якщо мінімальна зарплата буде підвищена з липня, то ці параметри будуть - 2600", - зазначила Лазебна.

З цього випливає, що українцям підвищать пенсії не раніше 2021 року. За словами Лазебної, через місяць Мінсоцполітики покаже програму підвищення пенсій на 2021 рік.

"На наступний рік Мінсоцполітики планує програму підвищення пенсій. Там буде і індексація, і підвищення мінімальних гарантій у зв'язку зі зростанням мінімальної зарплати, і в зв'язку з істотним зростанням прожиткового мінімуму. Я думаю, що через місяць ми зможемо показати цю програму на 2021 рік", - додала Лазебна.

За результатами підвищення пенсій у квітні і травні середній розмір у липні 2020 року становить 3400 гривень. Це на 13% більше у порівнянні з минулим роком.

Раніше повідомлялося, що Мінсоцполітики готує програму підвищення пенсій у 2021 році.

Нагадаємо також, що у Мінсоцполітики здивували відповіддю, як прожити на пенсію 2700 гривень в Україні.