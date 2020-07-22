Мінсоцполітики готує програму підвищення пенсій у 2021

Фото: в Україні мають намір підвищити пенсії (РБК-Україна)

Програму підвищення пенсій можуть представити вже через місяць

Міністерство соціальної політики України готує програму підвищення пенсійних виплат у 2021 році. Пенсії перерахують, в тому числі, з урахуванням зростання мінімальної зарплати.

Про це повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, програму підвищення пенсійних виплат можуть показати вже через місяць. Ця програма буде включати перерахунок виплат відповідно з підвищенням мінімальної заробітної плати.

"Цього року, якщо у нас буде встановлена мінімальна заробітна плата на рівні 5000 гривень, то мінімальна пенсія для осіб старше 65 років - чоловіків з 35 роками та для жінок з 30 роками стажу - має складати 40% від мінімальної заробітної плати. Крім того, у нас ще буде планове підвищення пенсійних виплат у грудні для осіб, які втратили працездатність", - пояснила Лазебна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що середній розмір пенсій зріс після підвищення прожиткового мінімуму; зокрема, з початку 2020 року середній розмір пенсій зріс на 310,56 гривень або на 10,1% - до 3 390 гривень.