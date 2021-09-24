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У Мінсоцполітики пояснили, за якого доходу призначається субсидія

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Україна, П'ятниця 24 вересня 2021 12:04
У Мінсоцполітики пояснили, за якого доходу призначається субсидія Фото: у Мінсоцполітики пояснили, хто має право на субсидії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Право на отримання житлових субсидій мають сім'ї, у яких плата за житлово-комунальні послуги більше визначеного для них обов’язкового платежу. До кінця дії карантину обов’язковий відсоток платежу розраховується індивідуально для кожної сім’ї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства соціальної політики (Мінсоцполітики).

Як зазначили в міністерстві, обов’язковий відсоток залежить виключно від доходів сім’ї и розраховується за встановленою формулою

  • - обчислюється середньомісячний сукупний дохід домогосподарства;
  • - середньомісячний сукупний дохід ділиться на кількість членів домогосподарства і визначається середньомісячний дохід на одну особу;
  • - дохід на одну особу ділиться на розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, встановленого на 1 січня року, з якого призначається субсидія (розмір прожиткового мінімуму на 01.01.2021 складає 2189 грн.);
  • - отриманий результат ділиться на 2, а потім множиться на 15%, і таким чином визначається відсоток від середньомісячного сукупного доходу.

Після цього розраховується розмір обов’язкової частини платежу: обов’язковий відсоток платежу множиться на середньомісячний сукупний дохід домогосподарства, повідомили в міністерстві.

Нагадаємо, Кабінет міністрів буде просити Верховну раду внести зміни до державного бюджету на 2021 рік. На житлові субсидії потрібно ще 12 млрд гривень. Станом на 10 вересня на субсидії використано понад 33 млрд гривень з 35,2 млрд гривень.

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