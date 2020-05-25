Ілона Маска змусили змінити ім'я синові: воно як і раніше дивне

Ілон Маск змінив ім'я синові (колаж: РБК-Україна)

Ілону Маску довелося змінити ім'я синові, щоб не порушити закони США

Ілон Маск був змушений змінити новонародженому синові ім'я. Спочатку малюка вирішили назвати X Æ A-12, але закони штату Каліфорнія суворі навіть до геніальних винахідників-мільйонерів.

Щоб зареєструвати хлопчика, який став для Маска шостою дитиною, а для його коханої - 32-річної канадської співачки Grimes первістком, парі довелося "переназвати" малюка. Тепер він не X Æ A-12, а X Æ A-Xii.

Річ у тому, що арабські цифри заборонено використовувати в іменах, тому "12" замінили римськими "Xii", пише Daily Mail.

Згідно із законами штату, в іменах цифри використовувати не можна, а ось тире та апостроф - можна.

48-річний Ілон Маск і Клер Буше (справжнє ім'я співачки) стали батьками 4 травня. Коли Ілон розсекретив ім'я сина, всім спочатку здалося, що це жарт. Але потім Grimes пояснила, що означає ім'я.

Так, X - невідома змінна, Æ - це її написання "ельфійською мовою", а значення знака трактується як любов і штучний інтелект. Останній символ A-12 - це модель їхнього улюбленого літака, а також перша літера назви улюбленої пісні Grimes "Архангел".

Звучить дивне ім'я, як і раніше - Ікс Еш Ей Твелв Маск або Ікс Еш Архангел Маск - змінилося лише його написання.

Ілон Маск з X Æ A-Xii (фото: twitter.com/elonmusk)

Ілон Маск вже має п'ятьох дітей від першого шлюбу з письменницею Жюстін Вілсон. Вони разом навчалися в Канаді - їх офіційний шлюб протримався вісім років - з 2000 по 2008-й. З 2010 по 2016-й Маск встиг двічі одружитися і розлучитися з актрисою Талулою Райлі, спільних дітей у них не було. А у 2018-му засновник Tesla і SpaceX почав зустрічатися з Grimes.

Цікавим фактом є те, що Клер Буше має українські корені. Бабуся Граймс була українкою, сама обраниця Маска раз зізнавалася, що небайдужа до борщу.

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Автор: Світлана Дудукало