Компанія друга Путіна видобуває в Україні сировину для російської зброї, - "Схеми"

Фото: Олег Дерипаска (wikipedia.org)

Компанія друга Путіна видобуває унікальний кварцит - мінерал, з якого добувають кремній

Компанія впливового російського олігарха, друга президента РФ Володимира Путіна Олега Дерипаски видобуває в Україні сировину, яку вивозить в Росію для оборонної промисловості. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на розслідування журналістів програми "Схеми".

"Дочкою" російської компанії Дерипаски "Русал" є кіпрська компанія United Company Rusal Silicon Limited, яка володіє українською ТОВ "Глухівський кар'єр кварцитів" з 2011 року.

Там видобувають унікальний кварцит - мінерал, з якого добувають кремній, якому немає заміни в автомобільній, медичній, авіаційній, військовій і космічній промисловості. У 2018 році основними покупцями сировини стали завод "Кремній-Урал", який належить об'єднаній компанії Дерипаски, а також Новолипецький металургійний комбінат іншого російського олігарха Володимира Лісіна. У той же час Україна змушена імпортувати кремній з Китаю.

Журналісти з'ясували, що "Кремній-Урал" в 2019 році продав українську сировину на 11,5 тисяч доларів "Новосибірському Механічному Заводу "Іскра". Це підприємство в російських медіа згадується як учасник держоборонзамовлення в минулі роки.

Крім того, з 2014 року "Кремній-Урал" має контракт з російським державним Конструкторським бюро приладобудування імені Шипунова. Тут розробили і поставили на серійне виробництво для російської армії понад 150 зразків озброєння і військової техніки. І тут і в подальшому створюють системи найсучаснішої високоточної зброї.

Розробки конструкторського бюро помічали на Донбасі. Наприклад, у лютому 2019 року в селищі Новолуганське обстріляли один з будинків з артилерійського комплексу "Краснопіль", який розробило саме згадане КБ.

Журналісти повідомляють, Служба безпеки України та Рада національної оборони і безпеки внесли в санкційний список самого Олега Дериспаску і три його компанії. Однак, це не заважає близько десятку його фірм вільно працювати в Україні, зокрема, і вищезгадана United Company Rusal Limited Silicon.

В РНБО на запит журналістів пояснили, що пропозиції щодо застосування санкцій до Дерипасці і пов'язаних з ним компаній були винесені на розгляд Службою безпеки України.

Нагадаємо, міністр фінансів Сполучених Штатів Стівен Мнучин на закритому брифінгу заявив про необхідність зняти санкції з російських компаній олігарха Олега Дерипаски.

Зазначимо, ймовірний майбутній глава зовнішньополітичної служби Євросоюзу Жозеп Боррель виступає за підтримку України в боротьбі з російською агресією і збереження санкцій проти РФ.