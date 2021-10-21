В Україні почнуть відбирати "євробляхи": водії спалюють авто

В Україні власники "євроблях", ввезених у 2021 році , почали розмитнювати свої автомобілі. Зокрема, на такі авто не поширюються пільгові ціни на розмитнення. Тому з 11 листопада їм загрожують величезні штрафи.

Все тому, що 10 листопада закінчується термін дії тимчасових законів про спрощену процедуру розмитнення "євроблях", - пише UBR.ua .

Зазначається, що за законом, "євробляхи", які ввезені у 2021 році, не підпадають під пільгові правила. Тому ніяких нових перспектив після 10 листопада їхнім водіям не світить.

Зокрема, таких автомобілів в Україні є близько 70 тисяч. В основному, це старі машини – 2003-2005 років випуску. Хоча є і новіші – випущені у 2016-му.

Також не всі знають, коли їхній автомобіль ввезений до країни. Окрім того, деякі продавці "євроблях" обманюють своїх покупців, а саме називають їм невірний рік ввезення машини в Україну.

Скільки коштує розмитнення

Так, загальна сума розмитнення складає 100 тис. грн. За словами юриста "Авто Євро Сили" Івана Козачука, машина може коштувати 1 500 доларів (близько 40 тис. грн), а розмитнення – 3 500-3 700 доларів, а це до 100 тис. грн. Тому в підсумку виходить така ціна, як наче стару машину купували в Україні.

"Втім, є і хороша сторона. Датою закінчення дії закону про пільгове розмитнення водії не обмежені, а орієнтуються на дату ввезення автомобіля, щоб не понад рік від того моменту", – йдеться в матеріалі.

Чому потрібно встигнути до 10 листопада

Зокрема, після закінчення пільгового періоду легалізації "євроблях" поліція почне застосовувати санкції. Також потрібно буде займатися легалізацією авто після 10 листопада, а саме потрібно буде вже думати, як такий автомобіль безпечно і без штрафу доставити для перезаїзду до України до кордону.

Багато хто планує зробити це евакуатором. А після здійснення виїзду-в'їзду до митниці можна буде вже їхати своїм ходом.

Все тому, що розмитнювати автомобіль можна на внутрішніх митницях, а саме в містах проживання водіїв.

"За законом, людина має розмитнити автомобіль відразу після того, як він був ввезений до України. А його т.зв."тимчасове ввезення" і експлуатація протягом року, це – "сіра схема", яка за рік може стати "чорною", – наводить видання слова адвоката Віталія Собковича.

Спалюють "євробляхи"

Як пише "Авто Євро Сила", деякі водії не хочуть легалізовувати авто за повною ціною, тому вони почали просто спалювати свої "євробляхи". Вони називають це протестом.

"Історія цієї "євробляхи" закінчена. Це – мій протест влади", – заявив власник машини.