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Смертельний вірус з Китаю: МОЗ розповіло про ситуацію в Україні

STYLERЖиття    26.01.2020 - 18:43
Смертельний вірус з Китаю: МОЗ розповіло про ситуацію в Україні
У МОЗ розповіли про ситуацію з коронавірусом (фото: president.gov.ua)

МОЗ розповіло про коронавірус в країні

Вірус з Китаю продовжує вражати і забирати життя людей. Близько 2 тисяч осіб вже заразилися ним, а 56 осіб померли. При цьому Міністерство охорони здоров'я України закликає громадян не панікувати, і запевняє, що в країні коронавіруса немає.

Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька заявила, що на даний час в Україні не зафіксовано жодного випадку зараження небезпечним вірусом з Китаю. За її словами, випадки, про які писали в ЗМІ, не підтвердилися, і люди хворіли звичайним грипом.

Крім того, в країні працює оперативний штаб, який погоджує всі необхідні медичні та міжвідомчі дії. МОЗ також підготувало порядок реагування на загрозу зараження коронавірусом для лікарень, лікарів, лабораторій і служб, які відповідальні за перетин кордону. Про це повідомляє прес-служба президента.

За словами Скалецької, в лабораторіях є все необхідне для діагностики вірусу з Китаю. Також налагоджена оперативна комунікація з прикордонною службою, зокрема в аеропортах, і підготовлена інструкція для перевірки пасажирів.

При цьому Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує ввести температурний скринінг пасажирів. Це допоможе виявити людей з симптомами захворювання.

Заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що в Україні готові лікувати коронавірус, якщо він буде виявлений. При цьому українські інфекціоністи знають про технологію лікуванні людей, яку використовували в Китаї, і готові її застосовувати.

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