Смертельний китайський вірус наближається до України: хто в групі ризику

Коронавірус з Китаю (колаж: РБК-Україна)

Коронавірус з Китаю вражає деякі категорії людей

Вірус з Китаю вже призвів до смерті 18 осіб і інфікуванню більше шестисот в Китаї і ще семи країнах. Деякі фахівці стверджують, що хворих на насправді більше, але симптоми у деяких з них незначні, і вони не звертаються за допомогою. Дійсно, для деяких людей штам коронавіруса 2019-nCoV з міста Ухань представляє смертельну небезпеку. Хто в групі ризику - в матеріалі Styler.

Хвороба має свій вік

Вік загиблих варіюється від 48 до 89 років. за даними китайських медиків, майже половина з вісімнадцяти загиблих була похилого віку, багатьом 80. Крім того, у всіх загиблих були серйозні проблеми зі здоров'ям.

Дев'ять з 18-ти загиблих мали такі хвороби, як діабет, ішемічна хвороба серця та хвороба Паркінсона. Наймолодшій жінці було 48 років, але вона страждала від діабету і нещодавно перенесла інсульт.

найстарший, 89-річний чоловік мав в анамнезі високий кров'яний тиск, діабет, ішемічну хворобу серця та інші захворювання.

"Літній вік та супутні захворювання є відомими факторами ризику розвитку важких захворювань і смерті", - кажуть фахівці.

Хто переносить інфікування легко

Діти і молоді люди також піддаються зараженню, але вони не дуже сприйнятливі до коронавирусу.

"Що стосується впливу на молодих людей, у відповідності з поточною эпидемиологией і тим, що ми знаємо прямо зараз, вони дійсно не піддані впливу", - кажуть медики.

Небезпека хвороби полягає в тому, що вірус здатний опускатися до нижніх дихальних шляхів, викликаючи важку вірусну пневмонію, з якою людям похилого віку важче боротися, ніж молодим.

Нагадаємо, у Китаї встановили джерело нового коронавіруса. З великою ймовірністю, 2019-nCoV може бути гібридом вірусів кажанів і змій. Люди могли заразитися від тварин на пташиному ринку. Пізніше стало відомо, що вірус може передаватися від людини до людини.