ru
ua
News
News
Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

В Україні почали масово штрафувати автомобілістів: кому варто насторожитися

Середа 23 вересня 2020 12:34
В Україні почали масово штрафувати автомобілістів: кому варто насторожитися
В Україні почали масово штрафувати автомобілістів (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

Порушення габаритно-вагових параметрів фурами є однією з головних причин руйнування доріг

В Україні почали масово штрафувати далекобійників. В період з 14 по 20 вересня через перевантаження було знайдено понад 445 порушень габаритно-вагових параметрів. Всього інспектори Укртрансбезпеки спільно зі співробітниками Нацполіції перевірили понад 26 тисяч фур на предмет порушень. Про це повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури з посиланням на главу відомства Владислава Криклія.

Як повідомляється, співробітники Укртрансбезпеки вирішили почати масові перевірки вантажних автомобілів. У результаті всього за тиждень їм вдалося виписати штрафів на 4,2 млн гривень.

Найбільшу кількість порушень виявлено в Одеській, Миколаївській та Волинській областях. А от, у порівнянні з минулим тижнем показники ефективності габаритно-вагового контролю покращилися у Волинській, Донецькій, Житомирській, Полтавській, Сумській і Чернівецькій областях.

Варто відзначити, що перевищення ваги, яку перевозять фурами, впливає на якість доріг у другу чергу після дотримання всіх норм при укладанні асфальту.

Які штрафи передбачені за порушення габаритно-вагових параметрів в Україні:

  • за перевищення від 5% до 10% при перевезенні вантажу без відповідного дозволу накладається штраф у 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
  • від 10% до 20% – 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
  • понад 20% – 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, що раніше в Україні запровадили нові номерні знаки. Кому доведеться міняти і як вони виглядають дивіться в нашій статті.

Також ми писали, що велосипедистам в Україні хочуть ввести жорсткі санкції.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя автомобилиштрафПДДфуры
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся