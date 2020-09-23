В Україні почали масово штрафувати автомобілістів: кому варто насторожитися

В Україні почали масово штрафувати автомобілістів (колаж: РБК-Україна)

Порушення габаритно-вагових параметрів фурами є однією з головних причин руйнування доріг

В Україні почали масово штрафувати далекобійників. В період з 14 по 20 вересня через перевантаження було знайдено понад 445 порушень габаритно-вагових параметрів. Всього інспектори Укртрансбезпеки спільно зі співробітниками Нацполіції перевірили понад 26 тисяч фур на предмет порушень. Про це повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури з посиланням на главу відомства Владислава Криклія.

Як повідомляється, співробітники Укртрансбезпеки вирішили почати масові перевірки вантажних автомобілів. У результаті всього за тиждень їм вдалося виписати штрафів на 4,2 млн гривень.

Найбільшу кількість порушень виявлено в Одеській, Миколаївській та Волинській областях. А от, у порівнянні з минулим тижнем показники ефективності габаритно-вагового контролю покращилися у Волинській, Донецькій, Житомирській, Полтавській, Сумській і Чернівецькій областях.

Варто відзначити, що перевищення ваги, яку перевозять фурами, впливає на якість доріг у другу чергу після дотримання всіх норм при укладанні асфальту.

Які штрафи передбачені за порушення габаритно-вагових параметрів в Україні:

за перевищення від 5% до 10% при перевезенні вантажу без відповідного дозволу накладається штраф у 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

від 10% до 20% – 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

понад 20% – 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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