Мінфін оголосив аукціон з продажу військових облігацій та закликав громадян підтримати країну

В умовах військової агресії Російської федерації Міністерство фінансів пропонує громадянам, бізнесу та іноземним інвесторам підтримати бюджет України шляхом інвестування у військові ОВДП. Перший аукціон відбудеться 1 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну .

Як зазначається в повідомленні, кошти від облігацій будуть використані на забезпечення потреб Збройних сил України та безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану.

Основні умови військових ОВДП наступні:

номінальна вартість однієї облігації - 1000 гривень;

строк обігу - 1 рік;

ставка дохідності буде визначена на аукціоні.

Перший аукціон буде проведено завтра, 1 березня 2022 року.

"Українці проявили мужність та згуртованість, яка надихнула весь світ! Країна показує свою стійкість на багатьох фронтах, в тому числі на фінансовому. Кожен має можливість підтримати фінансування потреб армії та бюджету країни, придбавши наші військові ОВДП. Звертайтесь до банків - первинних дилерів, вони допоможуть вам надати підтримку державі в ці складні часи", - сказав Сергій Марченко, міністр фінансів України.