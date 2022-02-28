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Мінфін оголосив аукціон з продажу військових облігацій та закликав громадян підтримати країну

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Україна, Понеділок 28 лютого 2022 18:21
Мінфін оголосив аукціон з продажу військових облігацій та закликав громадян підтримати країну Фото: міністр фінансів Сергій Марченко (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Олександр Білоус

В умовах військової агресії Російської федерації Міністерство фінансів пропонує громадянам, бізнесу та іноземним інвесторам підтримати бюджет України шляхом інвестування у військові ОВДП. Перший аукціон відбудеться 1 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.

Як зазначається в повідомленні, кошти від облігацій будуть використані на забезпечення потреб Збройних сил України та безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану.

Основні умови військових ОВДП наступні:

  • номінальна вартість однієї облігації - 1000 гривень;
  • строк обігу - 1 рік;
  • ставка дохідності буде визначена на аукціоні.

Перший аукціон буде проведено завтра, 1 березня 2022 року.

"Українці проявили мужність та згуртованість, яка надихнула весь світ! Країна показує свою стійкість на багатьох фронтах, в тому числі на фінансовому. Кожен має можливість підтримати фінансування потреб армії та бюджету країни, придбавши наші військові ОВДП. Звертайтесь до банків - первинних дилерів, вони допоможуть вам надати підтримку державі в ці складні часи", - сказав Сергій Марченко, міністр фінансів України.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що український уряд випустить в обіг нові військові облігації - на суму в 400 млрд гривень.

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