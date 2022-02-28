Мінфін оголосив аукціон з продажу військових облігацій та закликав громадян підтримати країну
В умовах військової агресії Російської федерації Міністерство фінансів пропонує громадянам, бізнесу та іноземним інвесторам підтримати бюджет України шляхом інвестування у військові ОВДП. Перший аукціон відбудеться 1 березня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.
Як зазначається в повідомленні, кошти від облігацій будуть використані на забезпечення потреб Збройних сил України та безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану.
Основні умови військових ОВДП наступні:
- номінальна вартість однієї облігації - 1000 гривень;
- строк обігу - 1 рік;
- ставка дохідності буде визначена на аукціоні.
Перший аукціон буде проведено завтра, 1 березня 2022 року.
"Українці проявили мужність та згуртованість, яка надихнула весь світ! Країна показує свою стійкість на багатьох фронтах, в тому числі на фінансовому. Кожен має можливість підтримати фінансування потреб армії та бюджету країни, придбавши наші військові ОВДП. Звертайтесь до банків - первинних дилерів, вони допоможуть вам надати підтримку державі в ці складні часи", - сказав Сергій Марченко, міністр фінансів України.
Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що український уряд випустить в обіг нові військові облігації - на суму в 400 млрд гривень.