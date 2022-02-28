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Європарламент прийме резолюцію про надання Україні статусу кандидата в члени ЄС, - ЗМІ

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Понеділок 28 лютого 2022 16:06
Європарламент прийме резолюцію про надання Україні статусу кандидата в члени ЄС, - ЗМІ Фото: Європарламент прийме резолюцію про надання Україні статусу кандидата в члени ЄС (flick.com/libereurope)
Автор: Валерія Поліщук

У вівторок, 1 березня, Європарламент має намір ухвалити резолюцію щодо вступу України до ЄС. Зокрема, про надання Україні статусу кандидата в члени Євросоюзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Брюссельського журналіста Рікарда Йозвяка в Twitter.

"Європейський парламент завтра прийме необов'язкову резолюцію, в якій попросить інститути ЄС працювати над наданням Україні статусу кандидата в члени ЄС", - написав він.

При цьому журналіст додав, що для того, щоб Україна отримала статус кандидата необхідна одноголосність всіх 27 країн-членів ЄС, однак такої одноголосності зараз немає.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна звернулася до Європейського союзу щодо питання приєднання. Він закликав розробити для України нову спеціальну процедуру для членства.

Раніше Словаччина ініціювала спеціальну процедуру приєднання України до ЄС.

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