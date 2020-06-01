В Україні почав курсувати транспорт: чим можна поїхати крім поїзда

В Україні з 1 червня 2020 року почався наступний етап ослаблення карантину, який був введений у зв'язку з пандемією коронавірусу. Між областями, районами та населеними пунктами почав курсувати транспорт.

Як повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій на своїй сторінці в Facebook, в Україні відновлено сполучення приміських електричок. Однак у деяких областях, де залишається висока кількість хворих, транспорт поки запускати не стали.

"З 1 червня відновили роботу 439 приміських електричок. Вони курсують у Харківській, Полтавській, Черкаській, Одеській, Донецькій, Луганській, Івано-Франківській, Тернопільській, Житомирській областях, а також частково в Хмельницькій. У цих же регіонах за рішенням їх обласних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій запустили перші міжобласні автобусні перевезення", - повідомив Криклій.

Приміські електрички та автобуси не стали запускати у Вінницькій, Дніпропетровській, Львівській, Рівненській та Чернівецькій областях. У Хмельницькій області дали дозвіл на відкриття транспорту тільки у двох напрямках: Жмеринка-Гречани та Хмельницький-Волочиськ.

У більшості областей України також почав курсувати приміський транспорт, вийшли на маршрути автобуси, які підвозять жителів області до великих міст.

Крім того, як повідомили в Укрзалізниці, з 1 червня відкрито продаж на квитки в плацкартних вагонах. Буде реалізовуватися тільки половина місць, два в плацкарті та одна бічна.

Відкриті такі напрямки:

98/97 Київ-Ковель – 10 вагонів

Київ-Костянтинівка – 3 вагони

Київ-Маріуполь - 1 вагон

Київ-Херсон – 6 вагонів

"Ми пішли назустріч пасажирам, розуміючи, що не кожен може дозволити собі оплатити поїздку у вагоні купе або СВ. У продажу будуть квитки на два місця в плацкарті з чотирьох зліва і на одне бокове місце", - повідомив в Укрзалізниці.

Сім'ям, які подорожують разом, буде дозволено їхати в одному купе або в одній плацкарті. Для цього їм потрібно звернутися до провідника.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Укрзалізниця потрапила в скандал в перший день роботи після карантину.

А також розповідали про те, що до Польщі через пункти пропуску на кордоні будуть пускати не всіх.