Кордони відкриті, але не пустять всіх: хто зможе потрапити до Польщі з 1 червня
Хто зможе перетнути кордон з Польщею (Фото: facebook.com/STRAZGRANICZNA)
Прикордонні служби України та Польщі уточнили список осіб, яким дозволено перетинати кордон
З 30 травня в Україні почала відкривати пункти пропуску на державних кордонах. Тепер українці можуть потрапити в Польщу, Угорщину, Словаччину, Молдову та Румунію. Проте дозвіл на перетин кордону отримають не всі.
Польські прикордонники склали список громадян, яким буде дозволено в'їзд на територію країни. Також дану інформацію підтвердили в пресслужбі Державної прикордонної служби України.
На територію Польщі можуть потрапити:
- Громадяни Польщі
- Іноземні громадяни, які перебувають у шлюбі з громадянами Польщі, діти громадян Польщі, а також діти, які перебувають під опікою громадян Польщі.
- Українці, у яких є карта поляка.
- Громадяни, у яких є дипломатичний ранг, а також члени сімей дипломатів.
- Іноземці, які мають право на постійне чи тимчасове проживання на території Польщі.
- Іноземці, у яких є право на роботу на території Польщі.
- Особи, які здійснюють вантажні перевезення.
- Водії, які займаються вантажними перевезеннями, в тому числі й ті, які в'їхали на територію Польщі на іншому виді транспорту.
- Учні та студенти з інших країн, які отримують освіту в Польщі.
- Громадяни держав членів Європейського Союзу, Європейського економічного простору, Швейцарської Конфедерації. А також їх подружжя та діти, які прямують транзитом через Польщу до місця перебування або проживання (На транзит відводиться не більше 12 годин з моменту перетину кордону з Польщею).
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, які пункти пропуску відкриють з 30 травня для перетину пішки, а також на автомобілях.
А також ми розповідали про те, як буде працювати безвіз для українців після відкриття кордонів.
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Автор: Анна Шиканова
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