Кордони відкриті, але не пустять всіх: хто зможе потрапити до Польщі з 1 червня

Хто зможе перетнути кордон з Польщею (Фото: facebook.com/STRAZGRANICZNA)

Прикордонні служби України та Польщі уточнили список осіб, яким дозволено перетинати кордон

З 30 травня в Україні почала відкривати пункти пропуску на державних кордонах. Тепер українці можуть потрапити в Польщу, Угорщину, Словаччину, Молдову та Румунію. Проте дозвіл на перетин кордону отримають не всі.

Польські прикордонники склали список громадян, яким буде дозволено в'їзд на територію країни. Також дану інформацію підтвердили в пресслужбі Державної прикордонної служби України.

На територію Польщі можуть потрапити:

Громадяни Польщі

Іноземні громадяни, які перебувають у шлюбі з громадянами Польщі, діти громадян Польщі, а також діти, які перебувають під опікою громадян Польщі.

Українці, у яких є карта поляка.

Громадяни, у яких є дипломатичний ранг, а також члени сімей дипломатів.

Іноземці, які мають право на постійне чи тимчасове проживання на території Польщі.

Іноземці, у яких є право на роботу на території Польщі.

Особи, які здійснюють вантажні перевезення.

Водії, які займаються вантажними перевезеннями, в тому числі й ті, які в'їхали на територію Польщі на іншому виді транспорту.

Учні та студенти з інших країн, які отримують освіту в Польщі.

Громадяни держав членів Європейського Союзу, Європейського економічного простору, Швейцарської Конфедерації. А також їх подружжя та діти, які прямують транзитом через Польщу до місця перебування або проживання (На транзит відводиться не більше 12 годин з моменту перетину кордону з Польщею).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, які пункти пропуску відкриють з 30 травня для перетину пішки, а також на автомобілях.

А також ми розповідали про те, як буде працювати безвіз для українців після відкриття кордонів.

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Автор: Анна Шиканова