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Кордони відкриті, але не пустять всіх: хто зможе потрапити до Польщі з 1 червня

STYLERЖиття    01.06.2020 - 16:38
Кордони відкриті, але не пустять всіх: хто зможе потрапити до Польщі з 1 червня
Хто зможе перетнути кордон з Польщею (Фото: facebook.com/STRAZGRANICZNA)

Прикордонні служби України та Польщі уточнили список осіб, яким дозволено перетинати кордон

З 30 травня в Україні почала відкривати пункти пропуску на державних кордонах. Тепер українці можуть потрапити в Польщу, Угорщину, Словаччину, Молдову та Румунію. Проте дозвіл на перетин кордону отримають не всі.

Польські прикордонники склали список громадян, яким буде дозволено в'їзд на територію країни. Також дану інформацію підтвердили в пресслужбі Державної прикордонної служби України.

На територію Польщі можуть потрапити:

  • Громадяни Польщі
  • Іноземні громадяни, які перебувають у шлюбі з громадянами Польщі, діти громадян Польщі, а також діти, які перебувають під опікою громадян Польщі.
  • Українці, у яких є карта поляка.
  • Громадяни, у яких є дипломатичний ранг, а також члени сімей дипломатів.
  • Іноземці, які мають право на постійне чи тимчасове проживання на території Польщі.
  • Іноземці, у яких є право на роботу на території Польщі.
  • Особи, які здійснюють вантажні перевезення.
  • Водії, які займаються вантажними перевезеннями, в тому числі й ті, які в'їхали на територію Польщі на іншому виді транспорту.
  • Учні та студенти з інших країн, які отримують освіту в Польщі.
  • Громадяни держав членів Європейського Союзу, Європейського економічного простору, Швейцарської Конфедерації. А також їх подружжя та діти, які прямують транзитом через Польщу до місця перебування або проживання (На транзит відводиться не більше 12 годин з моменту перетину кордону з Польщею).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, які пункти пропуску відкриють з 30 травня для перетину пішки, а також на автомобілях.

А також ми розповідали про те, як буде працювати безвіз для українців після відкриття кордонів.

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Автор: Анна Шиканова

Теги Новини України Польшакордонпункт пропуска
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