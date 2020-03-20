Коронавірус в Україні: кількість зафіксованих випадків на 20 березня

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У МОЗ повідомили про новий летальний випадок

За минулу добу кількість інфікованих на коронавірус в Україні збільшилася. Станом на 20 березня, підтверджено 26 випадків захворювання. Актуальні дані про поширення СOVID-19 по областям - у матеріалі РБК-Україна.

Статистика в регіонах на 20 березня

Івано-Франківська область - 1 випадок (летальний). 19 березня в МОЗ підтвердили першу смерть від СOVID-19 в регіоні. Пацієнтка померла через добу після госпіталізації. Жінка тривалий час лікувалася вдома і пізно звернулася в лікарню, перебуваючи вже у важкому стані.

В Житомирській області - 2 випадки (1 з них летальний). Новий випадок коронавіруса підтвердився 19 березня. Захворів 56-річний чоловік з Житомира, який недавно повернувся з Австрії. 17 березня в Радомишлі від СOVID-19 померла жінка похилого віку.

У Києві - 3 підтверджених випадки. 19 березня стало відомо, що тест на коронавірус дав позитивний результат у чоловіка 50 років, який відвідав Швейцарію.

Дніпропетровська область - 2 інфікованих. Перші випадки захворювання коронавірусом на Дніпропетровщині підтвердилися 19 березня у громадян, які недавно були за кордоном.

У Києві - 3 підтверджених випадки. 19 березня стало відомо, що тест на коронавірус дав позитивний результат у чоловіка 50 років, який відвідав Швейцарію.

Трьома днями раніше СOVID-19 в Києві подвердили у хлопця, який контактував з померлою пенсіонеркою з Житомирської області. Також коронавірусом заразилася жінка, котра відпочивала у Франції.

Київська область - 2 хворих. Коронавірус виявлено у народного депутата Сергія Шахова 17 березня. Наступного дня тест на СOVID-19 виявився позитивним у його дружини.

Донецька область - 1 інфікований. Перший випадок захворювання коронавірусом у регіоні підтвердився у 52-річного жителя Маріуполя, який нещодавно відпочивав в Єгипті.

У Чернівецькій області - 15 випадків інфікування. Серед захворілих - троє дітей віком 10 років, 10 і 6 місяців. Всі відчувають себе добре і отримують симптоматичне лікування.

Чоловік із Чернівців - перший, у кого діагностували коронавірус в Україні 3 березня, вже видужав.

17 березня стало відомо про смерть 33-річної мешканки Чернівецької області. Аналіз на коронавірус у жінки був позитивним, проте лікарі вважають причиною смерті патологію іншого типу.

Підозри на коронавірус

У Львівській області 27 людей перебувають у лікарні з підозрою на коронавірусну інфекцію. У всіх спостерігаються симптоми ГРВІ. 19 березня був госпіталізований 46-річний чоловік, син якого очікує тесту на СOVID-19.

У Чернівецькій області - 28 підозр на коронавірус, 5 з яких вже підтверджені. 7 людей звернулися до лікарів за останню добу.

У Житомирській області госпіталізували подружжя, яке контактувало з померлою з Радомишля. 19 березня у них піднялася температура, з'явилася задишка. Чоловіка і жінку госпіталізували.

У Донецькій області за минулу добу - 3 нових підозри. Жінка з дитиною з Костянтинівки і жінка з Мирнограда нещодавно відпочивали в Єгипті і були госпіталізовані з ознаками респіраторного захворювання.

У Вінницькій області перевірялися 4 підозри на коронавірус. 18 березня тести дали негативний реультат. Однак в той же день було виявлено 2 нових підозри. Один чоловік приїхав з країни, де спостерігається висока захворюваність і контактував із інфікованим СOVID-19.