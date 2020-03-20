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У Рівному з підозрою на коронавірус госпіталізували жінку

Новини » Коронавірус     20.03.2020 - 14:52
У Рівному з підозрою на коронавірус госпіталізували жінку
Ілюстративне фото (УНІАН)

Жінка нещодавно повернулася з Польщі

У Рівному в інфекційну лікарню госпіталізували 37-річну жінку з підозрою на коронавірус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що жінка нещодавно повернулася з Польщі.

За словами начальника міського управління охорони здоров'я Віктора Іськіва, у жінки висока температура, сухий кашель. При цьому він додав, що у жінки взяли біоматеріал для тесту на коронавірус.

Завідувач інфекційного відділення Галина Максимчук повідомила, що жінка ізольована. Її стан стабільний і неважкий.

Нагадаємо, станом на 20 березня, в Україні зареєстровано 26 випадків зараження коронавірусом і три летальні випадки.

Крім того, у п'ятницю в Чернівцях першого одужав від коронавірусу в Україні людини виписали з лікарні.

Крім того, сьогодні про одужання чоловіки повідомив президент України Володимир Зеленський. Медики зробили пацієнту з Чернівців повторний лабораторний аналіз на коронавірус і він знову показав негативний результат. Згідно з рекомендаціями ВООЗ, у разі повторного негативного аналізу пацієнт вважається здоровим.

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