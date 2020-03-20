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Івано-Франківськ просить ввести НС в Україну через коронавірус

Новини » Коронавірус     20.03.2020 - 14:11
Івано-Франківськ просить ввести НС в Україну через коронавірус
Фото: Руслан Марцінків (праворуч) (facebook.com/ruslan.martsinkiv)

В Івано-Франківську посилили карантинні заходи

Івано-Франківська міська рада звернулася до уряду і президента ввести надзвичайний стан в Україні у зв'язку з поширенням коронавируса. Про це повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків Facebook.

За його словами, для забезпечення контролю за поширенням коронавіруса, необхідно залучити правоохоронців і Національну гвардію.

"Звертаємося до уряду, президента, ввести жорсткі заходи, в тому числі надзвичайний стан в Україні, із залученням правоохоронців і Нацгвардії. Зволікання призведе до поширення вірусу", - написав Марцінків.

Також мер Івано-Франківська заявив, що в місті посилено заходи безпеки після першого летального випадку в області.

"У нас є перша загибла від коронавіруса. Ще 15 осіб знаходяться в інфекційній лікарні з підозрою на вірус. Змушені впровадити більш жорсткі заходи", - написав він.

зокрема, поліція, Національна гвардія і Муніципальна інспекція будуть забезпечувати цілодобове патрулювання вулиць. Також у міськраді попередили про введення штрафів за порушення карантинних заходів - від 17 тис. грн для фізичних осіб і від 34 тис. для юридичних.

"Звертаємося до керівництва закладів: в магазини, аптеки, на ринки, допускати більше десяти чоловік, які повинні зберігати дистанцію не менше 2 метрів. Закрити ринки, ми, на жаль, не можемо", - повідомив Марцінків.

Відзначимо, на даний момент в Україні підтверджено 26 випадків коронавіруса. При цьому 20 березня була зафіксована третя смерть від COVID-19. Жінка померла 19 березня через добу після госпіталізації.

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