ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Україні можна безплатно перевірити роботу серця: які послуги доступні

Новость на русском → Вівторок 16 лютого 2021 08:00
В Україні можна безплатно перевірити роботу серця: які послуги доступні Українці можуть безплатно перевірити серце (Фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Серцево-судинні захворювання в Україні є однією з найголовніших причин передчасної смерті. 68% випадків смерті відбуваються саме через хвороби серця. Рання діагностика допомагає уникнути серйозних ускладнень.

Як розповіли в НСЗУ, деякі обстеження серця для українців є доступними та безплатними. Про це йдеться в публікації на сторінці Facebook.

Медики відзначили, що дослідження серцево-судинної системи, електрокардіограма та аналіз крові на холестерин закладені в гарантійний пакет первинної ланки.

"Симптомами проблем з серцем є біль і неприємні відчуття в області грудини, задишка, набряки, запаморочення, головний біль, порушення ритму або частоти серцевих скорочень", - нагадують медики.

Після ретельної діагностики пацієнта сімейні лікарі можуть виписати рецепт на препарати, які входять в програму "Доступні ліки". Зараз у цій програмі налічується вже 219 препаратів.

"При необхідності сімейний лікар виписує електронне направлення до кардіолога, а також на проведення додаткових досліджень і аналізів, наприклад, УЗД серця. Ці медичні послуги для пацієнта також є безплатними", - додали в НСЗУ.

Які послуги для пацієнтів з інфарктом або інсультом безплатні:

  • діагностика (КТ, МРТ, ангіографія, екстрені лабораторні дослідження)
  • проведення тромболітичної терапії (при інсульті),
  • стентування (при інфаркті),
  • цілодобовий моніторинг в реанімації,
  • медична реабілітація в гострому періоді,
  • ліки Національного переліку основних лікарських засобів і витратні матеріали,
  • ліки та медичні засоби, які закуповуються централізовано за кошти державного бюджету (наприклад, стенти),
  • харчування в стаціонарі

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, які стоматологічні послуги входять в безплатний пакет.

А також ми розповідали про те, що в Україні запустили сервіс для онкохворих, який допомагає знайти безплатні ліки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя сердце бесплатная помощь
LITE
Молода дружина Віктора Павліка на День святого Валентина показала животик, який підріс
Молода дружина Віктора Павліка на День святого Валентина показала животик, який підріс