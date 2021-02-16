В Україні можна безплатно перевірити роботу серця: які послуги доступні

Серцево-судинні захворювання в Україні є однією з найголовніших причин передчасної смерті. 68% випадків смерті відбуваються саме через хвороби серця. Рання діагностика допомагає уникнути серйозних ускладнень.

Як розповіли в НСЗУ, деякі обстеження серця для українців є доступними та безплатними. Про це йдеться в публікації на сторінці Facebook.

Медики відзначили, що дослідження серцево-судинної системи, електрокардіограма та аналіз крові на холестерин закладені в гарантійний пакет первинної ланки.

"Симптомами проблем з серцем є біль і неприємні відчуття в області грудини, задишка, набряки, запаморочення, головний біль, порушення ритму або частоти серцевих скорочень", - нагадують медики.

Після ретельної діагностики пацієнта сімейні лікарі можуть виписати рецепт на препарати, які входять в програму "Доступні ліки". Зараз у цій програмі налічується вже 219 препаратів.

"При необхідності сімейний лікар виписує електронне направлення до кардіолога, а також на проведення додаткових досліджень і аналізів, наприклад, УЗД серця. Ці медичні послуги для пацієнта також є безплатними", - додали в НСЗУ.

Які послуги для пацієнтів з інфарктом або інсультом безплатні: