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Ці послуги стоматологів для українців будуть безплатними: повний список

Новость на русском → Неділя 14 лютого 2021 10:32
Ці послуги стоматологів для українців будуть безплатними: повний список Ці стоматологічні послуги в Україні безплатними (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Стоматологічні послуги в Україні не входять в обов'язковий гарантований безплатний пакет. Протезування, брекети та інші складні процедури українцям доведеться оплачувати з власної кишені. Але є послуги, які зобов'язані надати безплатно.

Як повідомили в НСЗУ, ургентна допомога в стоматології буде безплатною для дорослих і дітей. Що саме буде входити в пакет, повідомляється на сторінці НСЗУ Facebook.

У відомстві зазначили, що в умовах вкрай обмеженого фінансування системи охорони здоров'я, найефективнішим у сфері стоматології є витрачання ресурсів тільки на необхідні послуги. Крім того, в НСЗУ пояснили, що стоматологія є однією з найдорожчих сфер медицини й проблеми, які пов'язані з лікуванням органів рота, не є загрозливими для життя. Безплатними для українців будуть тільки ургентні послуги.

  • Зняття гострого болю та лікування станів, які загрожують життю
  • Пульпіт
  • Перелом зуба
  • Невралгія потрійного нерва
  • Хімічний опік слизової рота
  • Слинокам'янна хвороба
  • Карбункул
  • Фурункул
  • Травми м'яких тканин щелепно-лицьової області

Також в безплатний пакет буде входити й планова дитяча стоматологія, оскільки вона може запобігти погіршенню загального здоров'я в майбутньому

"У Програмі медичних гарантій в цьому році стоматологічна допомога дорослим та дітям виділена в окремий амбулаторний пакет. Він буде покривати: ургентну стоматологічну допомогу дорослим і дітям; проведення інструментальних досліджень в рамках ургентної стоматологічної допомоги; планову стоматологічну допомогу, крім ортодонтичних процедур та протезування", - сказано в повідомленні НСЗУ.

Такі складні стоматологічні операції, як протезування, брекети та інші дорогі послуги – у пакет входити не будуть.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, хто отримає вакцину від COVID-19 безплатно.

А також розповідали про те, які медичні послуги для пацієнтів з коронавірусом безплатні.

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