В Україні можуть закрити 400 сайтів: що сталося насправді і хто винен

Сьогодні, 25 лютого, Голосіївський районний суд Києва наклав арешт на 426 інтернет-сайтів . Це сталося після того, як бізнесмену Олександру Пану не подобалося те, що про нього писали сайти в різний час. Чоловіка називали шахраєм, тому він звернувся до суду.

Про це розповів радник Міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко на своїй сторінці в Facebook .

З чого все почалося?

17 грудня 2020 року Олександр Пан звернувся в поліцію зі скаргою на нібито скоєні проти нього шахрайські дії. Він написав заяву про наклеп на його адресу з боку сотні сайтів, і хотів, щоб їх закрили.

Варто зазначити, що поліція, після реформи кримінально-процесуального законодавства, зобов'язана за статтею 214 КПК реєструвати будь-які заяви про вчинення кримінального злочину.

Олександр Пан і його адвокати звернулися в Голосіївський районний суд з вимогою накласти арешт на сотні інтернет-сайтів, які в різний час щось про нього писали.

Після чого суддя Катерина Плахотнюк, 4 лютого 2021 року, винесла рішення про визнання 426 інтернет-сайтів, які розміщували вищеперелічені матеріали, принижуючими честь і гідність Пана, і наклала на них арешт.

Далі, необґрунтоване рішення суду надсилається слідчому поліції, а також у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.

"Ніяких реальних дій, які б завдали шкоди власникам Інтернет ресурсів завдано не було", - розповів Геращенко.

Він також закликав представників Феміди не піддаватися тиску різних шахраїв і не виносити свавільні, необґрунтовані рішення іменем України.

За словами Геращенко, з Олександром Паном проведуть бесіду з цього приводу.

Хто такий Олександр Пан?

Олександр Пан є засновником і директором компанії "Спанг КЕПІТАЛ", яка займається інвестиціями в регіональну і європейську нерухомість.

Олександр Пан (фото: facebook.com/aleksandrpan13)

З 2014 по 2019 рік навчався в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за спеціальністю "Конституційне право". Потім став приватним підприємцем.

З 2005 почав керувати ІТ-проєктами, які займалися розробкою програмного забезпечення, пов'язаного з банківською, фінансовою і криптовалютною галузями, інвестиційними проєктами і т.д.

З 2013 року він був співзасновником і директором "ДЕВЕЛОПМЕНТ Дистрибюшн Аналітікс КАПІТАЛ". Дана компанія займається розробкою програмного забезпечення.

З 2017 року Олександра Пан став засновник компанії Mak Holding. У 2017-2018 рр. був засновником компанії "АЙПАН", яка являє собою ІТ-стартап.

Варто зазначити, що Олександр Пан володіє європейської житловою нерухомістю, ТЦ у Вінниці та комерційними площами під офіси у Вінниці.