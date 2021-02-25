Facebook вкладе мільярд доларів у новинну журналістику після скандалу в Австралії
Американська корпорація Facebook Inc. інвестує мінімум 1 млрд доларів у найближчі три роки на підтримку новинної журналістики. Таку заяву Ніка Клегга - віце-президента компанії з глобальних питань - оприлюднено в середу, 24 лютого.
Користувачі в цій країні 17 лютого були позбавлені можливості ділитися новинами в цій соцмережі через підготовку закону. Згідно з ним Facebook, Google та інших інтернет-платформ хотіли примусити платити видавничим будинкам за поширення їхнього вмісту.
Таким чином влада Австралії збиралися перенаправити частину доходів інтернет-гігантів від реклами традиційним ЗМІ. Facebook Inc. відповіла на це блокуванням, унаслідок якої ЗМІ та жителі Австралії виявилися не в змозі публікувати посилання на новини, а також переглядати місцеві та міжнародні новини у соцмережі.
У своїй заяві Нік Клегг, коментуючи подію, запевнив, що "Facebook готовий активно співпрацювати з видавцями новин".
"Ми повністю визнаємо, що якісна журналістика лежить в основі того, як працюють відкриті суспільства - мова йде про інформування громадян, розширення їхніх прав та можливостей, а також про притягнення до відповідальності сильних світу цього", - сказав він.
Водночас він зауважив, що корпорація не просить у медіакорпорацій "контент, за який її попросили заплатити потенційно непомірну ціну".
Клегг також додав, що існує підхід, альтернативний тому, що пропонує австралійська влада. Так, за його словами, в січні Facebook Inc. оголосила про операції з The Telegraph Media Group, Financial Times, Daily Mail Group, Sky News, а також з низкою інших місцевих і регіональних видавничих будинків.
Їм будуть платити за контент, що розміщується в додатку Facebook News, призначеному для користувачів у Великобританії. Там можна знайти інформаційний контент, підібраний відповідно до інтересів тих, хто користується цим додатком. Аналогічні угоди були укладені з видавничими будинками в США, ведуться також переговори з представниками в Німеччині та Франції, додав Клегг.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Facebook заблокував можливість користувачам в Австралії переглядати та обмінюватися новинами. Так соцмережа відповіла на законопроект австралійської влади, яка змусить Google і Facebook платити медіа за оригінальний контент.
Після цього прем'єр Австралії Скотт Моррісон заявив, що обмеження, які ввела компанія Facebook для австралійських користувачів, обурюють. Однак він підкреслив, що цифровим корпораціям не вдасться тиснути на парламент країни.