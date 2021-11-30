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Мінкульт хоче скасувати перенесення вихідних днів через два свята: названо дати

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Київ, Вівторок 30 листопада 2021 17:14
Мінкульт хоче скасувати перенесення вихідних днів через два свята: названо дати Фото: Учасники акції "Марш жінок 2020" у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ольга Белей

В Україні вирішили скасувати практику перенесення вихідних днів на будні через деякі свята. Нововведення стосуватиметься лише Міжнародного дня боротьби за права жінок та Дня праці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка в ефірі телеканалу 1+1.

Ткаченко розповів, що у вересні в його відомстві активно обговорювалося питання про можливе припинення перенесень вихідних на будній день, якщо свято припадає на суботу або неділю. Однак дане нововведення стосуватиметься тільки двох дат.

Йдеться про 8 березня і 1 травня. Міністр пояснив, що якщо ці свята припадуть на суботу або неділю, то вони не будуть переноситься на найближчі будні дні.

"Це комплексне питання по всіх святах і офіційним, і неофіційним. Серед них було обговорення того, що тільки два свята, мова йде не про перенесення свята, а про перенесення вихідних. Це загальноєвропейська традиція і навіть у Радянському Союзі не було наступного дня вихідного", - уточнив міністр.

Яких свят не торкнуться нововведення

"Всі інші традиційні свята: Новий Рік, Різдво, Великдень, Трійця – залишаються так, як і було, тобто вихідні будуть переноситися на будні дні", - підкреслив міністр культури та інформаційної політики.

На закінчення Ткаченко додав, що офіційного фінального документа з цього питання поки немає.

Нагадаємо, на новорічні та різдвяні свята українців чекає багато вихідних, які почнуться вже з кінця грудня.

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