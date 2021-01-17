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Клопотенко поділився рецептом справжнього українського борщу: покрокове приготування

Неділя 17 січня 2021 23:04
Клопотенко поділився рецептом справжнього українського борщу: покрокове приготування
Рецепт українського борщу від Євгена Клопотенка (ілюстративне фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Відомий український кулінар Євген Клопотенко поділився рецептом справжнього українського борщу. Традиційну страву переможець шоу МастерШеф рекомендує готувати на свинячих ребрах. Але є секрет: м'ясо попередньо слід запекти в духовці, а для смаку можна додати в'ялених груш.

На підготовку і приготування у вас піде близько півтори години, і кулінар впевнений, що ви не пошкодуєте. Рецепт борщу можна знайти на особистому сайті Євгена Клопотенка.

Для українського борщу на свинячих ребрах знадобляться такі інгредієнти (на 8-10 порцій):

  • Свинячі ребра - 400-500 р.
  • Буряк - 2 шт.
  • Томат - 2 шт.
  • Корінь селери - ¼ шт.
  • Капуста - ¼ качана.
  • Картопля - 3-4 шт.
  • Морква - 1-2 шт.
  • Цибуля - 1 шт.
  • Груша (копчена) - 1-2 шт.
  • Лавровий лист - 2 шт.
  • Запашний перець - 3 горошини.
  • Часник - 1 головка.
  • Солодкий перець - 1 шт.
  • Томатний сік - 200 мл
  • Масло - 30 г
  • Томатна паста - 2 ст. л.
  • Консервована квасоля (за бажанням).
  • Вода - 3 л.
  • Сіль - за смаком.

Покрокове приготування борщу:

Розігрійте духовку до 200 градусів і запікайте свинячі ребра протягом 30 хвилин до золотистої скоринки. Корінь селери (¼ шт.) промийте і наріжте довільними шматками, чистити його не треба. Моркву (1-2 шт.) поріжте такими ж шматками, як і селеру. Запечені ребра перекладіть в каструлю і залийте 3 літрами води, додайте порізані селеру і моркву, половину нечищеної цибулини, доведіть до кипіння і варіть на середньому вогні 30 хвилин.

Клопотенко поділився рецептом справжнього українського борщу: покрокове приготування

Запечіть ребра в духовці

Приготуйте засмажку - це серце будь-якого борщу. Візьміть солодкий перець (1 шт.), поріжте невеликими кубиками, томати (2 шт.) і цибулю (другу половину) наріжте дрібним кубиком.

Клопотенко поділився рецептом справжнього українського борщу: покрокове приготування

Приготуйте овочі для засмажки

Наріжте перець, томати і цибулю і обсмажте овочі на сковороді з 30 г вершкового масла, поки вони не стануть м'якими. Додайте 200 мл томатного соку і 2 ст. л. томатної пасти, тушкуйте ще 5-7 хвилин.

Клопотенко поділився рецептом справжнього українського борщу: покрокове приготування

Додайте в засмажку томатну пасту і томатний сік

Потім додайте один буряк, натертий на крупній тертці, тушкуйте ще 3-4 хвилини.
З іншого буряку вичавіть сік на соковитискачці або просто натріть його на дрібній тертці. Додайте буряк в каструлю, а разом з ним 3 горошини запашного перцю, 2 лаврових листа, сіль за смаком.

Клопотенко поділився рецептом справжнього українського борщу: покрокове приготування

Завершіть засмажку додаванням буряків

Клопотенко поділився рецептом справжнього українського борщу: покрокове приготування

Додайте в бульйон буряк і спеції

Наріжте 3-4 картоплини зручними кубиками і додайте в каструлю.
Перекладіть готову засмажку в каструлю з бульйоном. Головку часнику розріжте навпіл і теж додайте в каструлю.

Клопотенко поділився рецептом справжнього українського борщу: покрокове приготуванняКлопотенко поділився рецептом справжнього українського борщу: покрокове приготування

Покладіть в борщ картоплю і засмажку

Капусту (¼ качана) нашаткуйте і відставте - її ми будемо додавати до борщу в кінці приготування.

Клопотенко поділився рецептом справжнього українського борщу: покрокове приготування

Капусти знадобитися чверть качана

За бажанням можна додати в борщ консервовану квасолю за смаком.
Додайте копчені або в'ялені груші (1-2 шт.). Вони додадуть вашому борщу приємний смак димку.

Клопотенко поділився рецептом справжнього українського борщу: покрокове приготування

Квасолю в борщ можна додавати за бажанням

Клопотенко поділився рецептом справжнього українського борщу: покрокове приготування

В'ялені груші додадуть борщу пікантності

В кінці приготування додайте в каструлю нашатковану капусту і через 5 хвилин зніміть каструлю з плити. Дайте йому настоятися не менше 30 хвилин. Подавайте борщ зі сметаною і подрібненою зеленню кропу.

Євген Клопотенко наостанок порадив зберігати борщ в холодильнику і пам'ятати, що на другий день він смачніший.

Відеорецепт борщу від Євгена Клопотенка (відео: youtube.com)

Раніше Євген Клопотенко поділився авторським рецептом святкових страв.

Також ми писали, кому протипоказано їсти гречану кашу.

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Новини України Їжа рецептиЕвгений Клопотенко

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