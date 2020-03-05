В Україні можуть скасувати концерти світових зірок: названа причина

В Україні будуть скасовувати концерти (фото з відкритих джерел)

В Україні через коронавірус заборонять масові скупчення людей

Коронавірус в Україні почав сіяти небувалу паніку та істерику серед наших співгромадян. У зв'язку з великою тривогою серед населення, у Міністерстві охорони здоров'я України анонсували обмежувальні заходи через COVID-19.

Першим ділом міністри хочуть заборонити масові скупчення людей, а це означає, що будуть закриватися школи, також скасовуватися концерти та фестивалі. Про даний факт заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу у Нових Санжарах.

"Найближчим часом ми, на жаль, будемо змушені вводити обмежувальні протиепідемічні заходи. Ми будемо забороняти проведення масових заходів, конференцій і спортивних заходів. Будемо закривати тимчасово школи, щоб зменшити масові скупчення людей", - заявив Ляшко.

До речі, у медичному центрі "Нові Санжари" Нацгвардії завершився термін карантину евакуйованих з Китаю громадян України та іноземців, яких забрали з Ухані. За результатами двотижневої обсервації у евакуйованих, а також у членів екіпажу і команди супроводу не виявили коронавірус.

Як ми раніше повідомляли, коронавірус рідше з'являється у тих людей, хто курить сигарети. До такого приголомшливого відкриття прийшли вчені. За словами фахівців, курці хворіють їм на 20% рідше, ніж ті, хто незалежний від нікотину.