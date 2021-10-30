У Харкові водій "євробляхи" влаштував розбірки з поліцією: бійка потрапила на відео

У Харкові водій авто на іноземних номерах влаштував бійку з поліцейськими, які запідозрили у нього наркотичне сп'яніння і вимагали відправитися на здачу тесту, а також напав на одного зі свідків.

Конфлікт стався цієї ночі на Московському проспекті.

Зазначається, що правоохоронці зупинили "євробляху", і в процесі спілкування з водієм відчули, що він міг бути під наркотиками або п'яний.

На повідомлення про необхідність поїхати з ними на медичний огляд чоловік-іноземець відреагував агресивно. Нікуди відправлятися він не бажав, і вимагав проходження тесту на драгері на наявність алкоголю прямо тут.

У Харкові між водієм "євробляхи" та поліцейськими ставля конфлікт (фото: t.me/ctokharkov)

"Копи" попросили перехожих бути свідками, і після багаторазових відмов водія слідувати вказівкам, повідомили на намірі його затримати.

Тут чоловік почав кидатися на всіх підряд.

Спроби перехожих заспокоїти буйного водія та пояснення суті процедури ні до чого не привели. Так, він просто вирішив напасти на одного з молодих людей ззаду. Зав'язалася бійка.

Закінчилося все затриманням з наручниками. На порушника склали ст. 130 , яка передбачає накладення штрафу в розмірі 17 тисяч гривень, і ще таку ж суму доведеться викласти як штраф за "євробляху".

Крім того, в цей час вирішується питання оформлення заяви про напад.

У мережі виклали відео "розбірок". Попереджаємо - присутня ненормативна лексика!

Відео: у Харкові агресивний водій "євробляхи" влаштував бійку з поліцейськими і напав на свідка