Підпільний "сервісний центр МВС": в Україні виготовляли техпаспорти для викрадених авто

СБУ викрила підпільний центр, де виготовляли фейкові свідоцтва про реєстрацію викрадених авто та водійські права. Ділки встигли "обслужити" кілька сотень людей.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу СБУ .

Фейкові техпаспорти зловмисники виробляли, переважно, на викрадені чи нерозмитнені автомобілі імпортного виробництва. При цьому за посвідченнями водія зверталися ті, хто був тимчасово позбавлений прав за водіння у нетверезому стані або в стані наркотичного сп'яніння.

За даними слідства, "бізнес" налагоди 3 жителя Києва. Підпільний центр працював вдома протягом кількох років. А "клієнтів" шукали з особистих контактів у кримінальних колах. Коштували підробки 800 доларів.

Використовуючи особисті зв'язки в сервісних центрах МВС, ділки мали можливість отримувати інформацію про зареєстровані транспортні засоби, їх ідентифікуючі ознаки та реальних власників. Це дозволило їм робити фейкові техпаспорти на авто "з історією" або не розмитнені.

Для виготовлення прав зловмисники діяли за простою схемою: у базі даних знаходили законослухняного водія, який має схожі з порушником дані, і друкували "право водія" вже з новим фото. Таким чином, порушник міг безперешкодно пересуватися, незважаючи на заборону водіння.

Правоохоронці провели обшуки за адресами проживання правопорушників у Києві. Там виявили та вилучили два принтери для двостороннього друку на пластикових картах, комп'ютери та мобільні телефони, готові до збуту підроблені документи, чорнову бухгалтерію.

Фото: СБУ викрила підпільний "сервісний центр МВС" (ssu.gov.ua)

Двом зловмисникам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, квитків державної лотереї, марок акцизного податку або голографічних захисних елементів) Кримінального кодексу України та вирішується питання щодо обрання ним запобіжного заходу.