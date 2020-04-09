ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україні позбавлять субсидії до 20% пільговиків: кому не пощастить

STYLERЖиття    09.04.2020 - 07:36
В Україні позбавлять субсидії до 20% пільговиків: кому не пощастить
Субсидія в Україні (колаж РБК-Україна)

У Мінсоцполітики пояснили, кому і чому припинять виплачувати субсидію

Субсидії в Україні та витрати на виплату пільг можуть скоротити на 8,240 мільярда гривень - відповідну ініціативу уряду подали до Верховної Ради (норма закладена в проекті змін до держбюджету-2020) на голосування.

Крім того, у Міністерстві соціальної політики озвучили невтішний прогноз, згідно з яким деяких пільговиків можуть позбавити грошової допомоги від держави на комуналку вже цієї осені - з початку нового опалювального сезону.

За словами директора департаменту державної соціальної допомоги Мінсоцполітики Віталія Музиченка, йдеться про 15-20% отримувачів субсидії. Про це він заявив в ефірі "Громадського радіо".

Хто саме може втратити субсидію

"В першу чергу їх можуть втратити власники нових автомобілів - молодші 5 років", - заявив він.

Музиченко додав, що достатньо самого факту наявності автівки, з дня випуску якої пройшло менше часу.

"Це досить дорога річ", - зазначив чиновник.

Також припинити виплату субсидії можуть власникам житла з великою квадратурою. Зокрема - квартир на 120 квадратних метрів та будинків на 200 "квадратів".

"Але є виняток для багатодітних, прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу - тобто там, де активно проживає велика кількість громадян", - заявив Музиченко.

На переконання посадовця, нові правила призначення субсидій повинні підвищити ефективність програми житлових субсидій. Крім того, передбачається більше стимулів для того, щоб "наші працездатні громадяни, які не працюють, все-таки вирішували питання щодо свого працевлаштування і отримання доходів. І головне, щоб вони ці доходи показували".

Як повідомлялося раніше, уряд спростив процедуру надання субсидій громадянам, які через карантин стали безробітними.

Нагадаємо, що з початку поточного року зросла заборгованість населення за комунальні послуги. Так, станом на 1 березня, за даними Держстату, заборгованість становить 32,69 млрд гривень.

Пенсіонери зможуть оплачувати комуналку по-новому Українцям збільшать комунальні субсидії на час карантину: скільки додадуть
Новини України субсідіїкоммунальные платежиэкономика Украины
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся