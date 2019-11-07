В Україні пільговики можуть залишитися без виплат: у чому причина

В Україні частина пільговиків, що отримують фінансування від держави на оплату комунальних послуг, можуть залишитись без грошей. Така накладка торкнеться тільки комуналки за жовтень, яка традиційно гаситься до 20 листопада.

Це пов'язано із зміною фінансування пільг. Про це на брифінгу розповів заступник міністра соцполітики Віталій Музиченко, пише УНН.

За словами Музиченка, така ситцация зі зміною механізму фінансування в Україні відбувається вперше.

"Враховуючи ситуацію, що відбувається вперше в історії України зміна механізму фінансування пільг, існують випадки, коли є ситуації несвоєчасного або не в повному обсязі розрахунку розміру пільг", - зазначив Музиченко.

Пільги на комуналку в Україні можуть не виплатити в листопаді (фото: Сьогодні)

Заступник міністра уточнив, що реєстр, за яким до сьогодні виконувався розрахунок пільг, був створений ще у 2003 році. Це стало причиною некоректності розрахунків.

Також Музиченко додав, що органам соціального захисту (собесам) вже поручили в максимально короткі терміни оновити інформацію про пільговиків.

Ті пільговики, яким не буде виплачена фінансова допомога в листопаді, зможуть отримати гроші в наступному місяці.