В Україні до кінця року з'являться нові унікальні гривні: як вони виглядають

Які нові монети

У перший день зими регулятор має намір пустити в обіг пам'ятну монету з серії "Збройні Сили України". Грошова одиниця номіналом 10 гривень на честь ЗСУ виконана зі сплаву на основі цинку, категорія якості карбування - "анциркулейтед". Тираж монет складе 1 мільйон штук.

Також випустять пам'ятні монети "Сухопутні війська Збройних Сил України" - їх номінал, кількість і характеристики аналогічні.

Ось як виглядатимуть монети:

Монета номіналом 10 гривень "Збройні сили України" (фото: bank.gov.ua)

Монета номіналом 10 гривень, присвячена сухопутним військам (фото: bank.gov.ua)

Того ж дня, 1 грудня, мають вийти пам'ятні монети під назвою "Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла (м. Львів)" із серії "Пам'ятки архітектури України".

Їх номінал - 5 гривень, а виконані гроші будуть з нейзильберу, категорія якості карбування - "спеціальний анциркулейтед". Тираж цього разу буде набагато скромніше - всього 35 тисяч штук.

Монети присвячена одній зі святинь і самобутніх "родзинок" Львова - Гарнізонному храму святих апостолів Петра і Павла, побудованому на початку XVII століття.

Ось їх зображення:

Монета "Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла (м. Львів)" номіналом 5 гривень (фото: bank.gov.ua)

Далі, 9 грудня, намічається випуск пам'ятної монети "Рік Тигра" із серії "Східний календар" номіналом 5 гривень. Такі гроші будуть з нейзильберу, категорія якості карбування - "спеціальний анциркулейтед". Тираж складе 50 тисяч штук, з яких 20 тисяч будуть сувенірними.

"Звірячі" монети будуть ось такі:

Пам'ятна монета на честь наступаючого року Тигра (фото: bank.gov.ua)

Будь-який бажаючий може придбати такі пам'ятні монети на сайті Нацбанку в розділі онлайн-замовлень нумізматичної продукції.